19/02/2025 fare

Benessere aziendale: le 4 chiavi per aumentare del 25% la produttività dei dipendenti

EFI lancia un tour nazionale per condividere strategie di welfare. Italia ultima in Europa per soddisfazione lavorativa

Il benessere organizzativo emerge come fattore cruciale per la produttività aziendale, con un potenziale incremento fino al 25% delle performance secondo la ricerca Future of Work Trends 2024 di RADICAL HR. EFI Ecosistema Formazione Italia risponde a questa sfida con un tour nazionale che toccherà Milano, Bologna e Treviso nel mese di febbraio.

"Il benessere delle persone ha un ruolo cruciale che incide direttamente sulle performance e quindi sul business", afferma Kevin Giorgis, presidente di EFI Ecosistema Formazione Italia. L'iniziativa vede la partecipazione di partner strategici come Great Place to Work, Randstad e Awair.

Il Randstad Workmonitor 2025, condotto su 26.800 intervistati in 35 Paesi, rivela dati significativi: l'87% dei lavoratori non accetta più impieghi che compromettano la qualità della vita, mentre il 60% cambierebbe lavoro se si sentisse inascoltato.







La situazione italiana appare particolarmente critica. L'European Workforce Study posiziona il nostro paese all'ultimo posto in Europa per soddisfazione lavorativa, con solo il 43% dei dipendenti che considera ottimo il proprio ambiente di lavoro, contro una media europea del 59%.

EFI ha identificato quattro leve fondamentali per il benessere organizzativo:



- Creazione di un ambiente inclusivo e collaborativo;



- Equilibrio tra vita professionale e privata;



- Implementazione di sistemi di ascolto attivo;



- Investimento in formazione continua;



"La scala valoriale dei lavoratori è completamente cambiata: lo stipendio da solo non è più sufficiente", sottolinea Stefano Marchese, vicepresidente di EFI. Il confronto con i modelli nordeuropei evidenzia la necessità di un cambio di paradigma nella gestione delle risorse umane.

Fabio Cutrera, CEO di OMM Business, evidenzia come un ambiente di lavoro positivo sia ormai "elemento imprescindibile per le organizzazioni che vogliano essere efficaci in un mercato sempre più competitivo".



La ricerca mostra che i paesi scandinavi, con livelli di soddisfazione superiori al 70%, rappresentano un modello di riferimento per le politiche di welfare aziendale. L'Innovation Training Summit di Roma, previsto per il 3 e 4 aprile, sarà un'occasione per approfondire queste tematiche.

"Il benessere delle persone passa attraverso l'affermazione della propria identità", concludono Paola Cernò e Francesco Tomba di Awair, sottolineando l'importanza di creare ambienti lavorativi dove le persone possano esprimere pienamente il proprio potenziale.