Best Performance Award 2024: Amplifon guida l'eccellenza italiana nella sostenibilità

SDA Bocconi premia le imprese italiane che si distinguono per crescita e innovazione sostenibile e focus speciale sul family business

Amplifon S.p.A. si è aggiudicata il premio principale "Best Performer of the Year" nell'ottava edizione del Best Performance Award (BPA), organizzato da SDA Bocconi School of Management. L'evento, tenutosi a Milano, ha celebrato le eccellenze imprenditoriali italiane che creano valore economico e sociale.

Il piano di sostenibilità di Amplifon, denominato "Listening Ahead", prevede obiettivi ambiziosi tra cui risparmi per 600 milioni di euro attraverso test gratuiti dell'udito entro il 2026 e l'utilizzo del 100% di energia rinnovabile entro il 2030.

Nella categoria Large Company, il premio è stato assegnato ex aequo a illycaffè S.p.A. e Legami S.p.A. Società Benefit. Illycaffè si è distinta per l'agricoltura rigenerativa e la certificazione EcoVadis Gold Medal, mentre Legami ha azzerato il proprio impatto climatico per il terzo anno consecutivo.

Sabelt S.p.A. ha conquistato il premio Medium Company grazie all'investimento dell'8% dei ricavi in R&S, sviluppando innovazioni come un sedile eco-sostenibile in fibre di lino. Nella categoria Small Company, Blastness S.p.A. è stata premiata per l'approccio all'innovazione digitale nel settore dell'ospitalità.







"Il Best Performance Award continua a valorizzare le eccellenze imprenditoriali focalizzate sul binomio tra innovazione e responsabilità", ha dichiarato Maurizio Dallocchio, Professore di Corporate Finance presso SDA Bocconi.

La ricerca condotta su family business ha evidenziato dati significativi: le aziende familiari hanno registrato un aumento dell'occupazione del 7,3% post-pandemia, superando il 4,5% delle imprese non familiari. Il ricambio generazionale al vertice ha accelerato, raggiungendo il 6,9% nell'ultimo triennio.

Leonardo Etro, Direttore Scientifico del BPA, ha sottolineato come le aziende familiari con nuovi CEO abbiano migliorato il rating ESG di 4 punti, arrivando fino a 8 punti con CEO donne, evidenziando un'attenzione crescente alla sostenibilità.

L'iniziativa, supportata da partner come PwC Italia, Banca Mediolanum e ELITE-Gruppo Euronext, conferma il suo ruolo nel promuovere l'eccellenza imprenditoriale italiana orientata alla sostenibilità e all'innovazione.