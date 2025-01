05/02/2025 fare

Mercato immobiliare: un italiano su quattro cerca casa, cresce l'appeal estero

Il RE/MAX European Housing Trend Report 2024 rivela nuove tendenze abitative in Italia e in Europa, tra sfide economiche e desiderio di comfort

Il mercato immobiliare italiano sta vivendo una fase di profonda trasformazione, riflettendo tendenze che si stanno manifestando in tutta Europa. Secondo il RE/MAX European Housing Trend Report 2024, il 24% degli italiani esprime il desiderio di cambiare abitazione, allineandosi alla media europea. Di questi, il 17% prevede di traslocare entro l'anno, mentre un significativo 28% considera l'opzione di trasferirsi all'estero in cerca di una vita economicamente più sostenibile.

Il rapporto, basato su un sondaggio che ha coinvolto 20.000 persone in 21 paesi europei, offre uno spaccato dettagliato delle nuove esigenze abitative, influenzate da pressioni finanziarie, evoluzione delle preferenze e crescente attenzione alla sostenibilità.

Gli italiani in cerca di una nuova casa mostrano una netta preferenza per gli spazi esterni: il 52% considera essenziali balconi, terrazze o giardini, superando la media europea del 44%. Questo dato sottolinea un'accresciuta attenzione al comfort abitativo e alla qualità della vita. Altri fattori rilevanti includono l'efficienza energetica (44%), la vicinanza a spazi verdi (26%), la prossimità a servizi essenziali (24%) e buoni collegamenti con i trasporti pubblici (23%).







Il peso delle spese abitative sul bilancio familiare rimane significativo. In media, gli europei destinano il 38% del reddito mensile a mutui, affitti e bollette. In Italia, il 39% degli intervistati ha registrato un aumento dei costi abitativi nell'ultimo anno, sebbene questo incremento sia inferiore alla media europea. Nonostante ciò, il 58% degli italiani considera la sostenibilità economica dell'abitazione come l'aspetto più importante.

Dario Castiglia, CEO & Founder di RE/MAX Italia, offre uno sguardo ottimista sul futuro: "Le previsioni del Centro Studi di RE/MAX Italia indicano un 2025 dinamico, con tassi in calo e un mercato del lavoro più solido. La maggiore chiarezza dello scenario politico globale e l'accessibilità al credito stanno già contribuendo a rinvigorire la fiducia dei consumatori."



Il desiderio di possedere una casa rimane forte tra gli italiani: il 72% è già proprietario di almeno un immobile, e il 26% possiede più di una proprietà. Questo trend, comune in tutta Europa, continua a rappresentare non solo un obiettivo personale ma anche un'opportunità di investimento per il futuro.



Il RE/MAX European Housing Trend Report 2024 evidenzia come il mercato immobiliare stia attraversando cambiamenti profondi, influenzati dalle sfide internazionali e dal crescente costo della vita. Le famiglie in tutta Europa stanno rivalutando le proprie esigenze abitative, cercando di bilanciare le pressioni finanziarie con il desiderio di migliori condizioni di vita.

Questo scenario in evoluzione presenta sia sfide che opportunità per il settore immobiliare. La crescente domanda di spazi esterni e soluzioni energeticamente efficienti potrebbe guidare nuove tendenze nella progettazione e ristrutturazione degli immobili. Allo stesso tempo, l'interesse per il trasferimento all'estero potrebbe stimolare il mercato immobiliare internazionale e influenzare le strategie di investimento.

In conclusione, il rapporto RE/MAX offre una guida preziosa per comprendere le tendenze emergenti nel settore immobiliare, fornendo agli operatori del mercato e ai potenziali acquirenti gli strumenti per navigare in un panorama in rapida evoluzione. La capacità di adattarsi a queste nuove esigenze e preferenze sarà cruciale per il successo nel mercato immobiliare del prossimo futuro.