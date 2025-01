29/01/2025 fare

Investimenti immobiliari in Italia: il 2024 segna una svolta positiva

Lombardo (Gabetti): Ripresa degli investimenti e ritorno dei capitali esteri nel mercato italiano

Il mercato degli investimenti immobiliari corporate in Italia ha registrato una significativa ripresa nel 2024, raggiungendo i 9,9 miliardi di euro, con un incremento del 66% rispetto ai 6 miliardi del 2023. Questa crescita è stata particolarmente marcata nella seconda metà dell'anno, con il terzo e quarto trimestre che hanno segnato rispettivamente 3 e 3,3 miliardi di euro di investimenti, i migliori risultati degli ultimi due anni.

La rinnovata fiducia degli investitori verso l'Italia è stata favorita da un contesto macroeconomico più stabile. L'inflazione ha mostrato segni di rallentamento, scendendo all'1,3% a dicembre 2024 rispetto al 5,3% dell'anno precedente. Questo ha permesso alla Banca Centrale Europea (BCE) di avviare un ciclo di riduzione dei tassi di interesse, portando il tasso di rifinanziamento dal 4,50% al 3,15% tra giugno e dicembre 2024.

Il calo dei tassi ha avuto un impatto significativo sul mercato obbligazionario, con i rendimenti dei BTP decennali che sono scesi dal 4,4% al 3,5% tra novembre 2023 e novembre 2024. Questo scenario ha reso l'investimento immobiliare più attraente, grazie anche al processo di repricing che ha incrementato i rendimenti in diverse classi di attività.







Alessandro Lombardo, direttore commerciale del Gruppo Gabetti, ha commentato: "Nel 2024, la positiva risposta del mercato dei capitali certifica la ripresa degli investimenti e il ritorno degli investitori esteri che hanno deciso di puntare i propri capitali sull'Italia. Il nostro Paese, infatti, rispetto ad altri Paesi europei che storicamente vantano una dimensione maggiore del mercato dei capitali in ambito real estate, garantisce un ottimo rapporto rischio/rendimento nelle operazioni di asset allocation."



Analizzando le diverse asset class, il settore retail ha primeggiato con 2,8 miliardi di euro investiti, grazie a operazioni eccezionali come quella da 1,3 miliardi di euro in Via Monte Napoleone a Milano. Il settore degli uffici ha seguito con quasi 2 miliardi di euro, registrando una crescita del 64% rispetto al 2023.

L'hospitality ha mostrato una notevole dinamicità, con 1,8 miliardi di euro investiti, segnando il secondo miglior risultato di sempre a livello annuale. Tra le operazioni più rilevanti, spicca l'acquisizione del Bauer Hotel di Venezia per oltre 300 milioni di euro.



Il settore industriale/logistico ha attratto 1,7 miliardi di euro, confermando l'interesse degli investitori per spazi moderni e strategicamente posizionati, soprattutto nel nord Italia.

Il settore living ha registrato investimenti per 800 milioni di euro, in leggero calo rispetto al 2023 ma comunque il terzo miglior anno in termini di volumi transati.

Lombardo ha concluso sottolineando le prospettive per il 2025: "Questo sarà il trend del 2025, che vedrà una crescita non solo delle operazioni value-added nei segmenti hospitality e living, ma anche di quelle income producing nel settore industriale/GDO, grazie a operazioni in cui la performance del tenant sarà determinante nel generare una maggiore marginalità per l'investimento immobiliare."



La ripresa del mercato immobiliare corporate italiano nel 2024 segna quindi un punto di svolta importante, con prospettive positive per il 2025, nonostante le sfide geopolitiche ancora presenti sullo scenario internazionale.