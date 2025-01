29/01/2025 fare

Il charter nautico di lusso cresce del 450%: il nuovo trend delle vacanze in mare

Pizzi (Spartivento): Il turismo nautico high-end traina il settore. Fatturato da 5 a 12 milioni in 5 anni

La nautica italiana si prepara a conquistare il Nord Europa al boot di Düsseldorf, il più importante salone dedicato alla Blue Economy (18-26 gennaio). A rappresentare il Made in Italy nel settore charter sarà Spartivento Group, che porta in Germania i risultati di una crescita straordinaria: il fatturato è passato da 5,3 milioni nel 2019 a 11,9 milioni nel 2024, con un incremento del 124%.



Numeri e tendenze del settore



La flotta del gruppo è più che raddoppiata, passando da 54 a oltre 130 imbarcazioni, con un aumento del 110% delle settimane vendute (da 1.044 a 2.200) e degli ospiti imbarcati per stagione (da 7.300 a oltre 16.000). Particolarmente significativa la performance del segmento luxury con il marchio SAILUXE, che ha registrato un'impennata del 450% nel fatturato negli ultimi cinque anni, da 300mila a 1,6 milioni di euro.







Il mercato del Nord Europa



L'Europa centro-settentrionale rappresenta oggi oltre il 40% della clientela Spartivento, attratta dalle bellezze naturali, marine e culturali dell'Italia. Per il 2025, la flotta SAILUXE si espanderà fino a undici catamarani Lagoon oltre i 51 piedi, includendo il nuovo Lagoon SIXTY 5.



Evoluzione del mercato



I cantieri stanno adattando la loro offerta alle nuove esigenze, riducendo la produzione middle-size (40-60 piedi) a favore di imbarcazioni più grandi o più piccole. In questo contesto, Beneteau presenterà in anteprima mondiale il nuovo First 30, progettato da Sam Manuard e Lorenzo Argento.

'Il boot è un appuntamento irrinunciabile perché sentito in quella parte d'Europa che subisce il fascino del Made in Italy, dei suoi luoghi e dei suoi miti', afferma Stefano Pizzi, CEO di Spartivento Group, 'Continuare a presidiare i principali saloni nazionali e internazionali è un segnale importante di fiducia e ottimismo verso il futuro'.