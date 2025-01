22/01/2025 economia

Trump 2.0: il mondo trema? previsioni economiche incerte per gli investitori

Inbona (LFDE): eccessi e incertezze segnano l'inizio del secondo mandato Trump

Clément Inbona, Fund Manager, La Financière de l'Échiquier (LFDE), analizza l'inizio del secondo mandato di Donald Trump, evidenziando diversi eccessi e incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sull'economia globale e sui mercati azionari.



Geopolitica: relazioni internazionali a rischio



Le dichiarazioni di Donald Trump su Messico, Canada e Groenlandia, e le interferenze di Elon Musk nella politica tedesca e britannica, suggeriscono che i prossimi quattro anni saranno caratterizzati da relazioni internazionali più complicate tra gli alleati e i partner storici degli Stati Uniti. La sfida alla sovranità territoriale e all'autodeterminazione da parte degli Stati Uniti potrebbe ispirare altre grandi potenze, come la Cina con Taiwan.







Democrazia: l'era della post-verità



La minore moderazione dei social network come Facebook e Instagram indica l'ingresso nell'era della post-verità. La diffusione di disinformazione, fake news, deepfake e teorie cospirative negli Stati Uniti minaccia i baluardi della democrazia.



Economia: l'impatto di Elon Musk e le incertezze sui dazi



Elon Musk, con l'obiettivo di ridurre il bilancio federale di 1.000-2.000 miliardi di dollari, potrebbe mettere in difficoltà l'amministrazione statunitense. Questo potrebbe portare a tagli di posti di lavoro nel settore pubblico e a una riduzione delle commesse pubbliche, con un impatto negativo sulla crescita economica nel breve periodo, sebbene le conseguenze a medio termine potrebbero essere positive per il deficit e il debito. L'incertezza sui dazi introdotti da Donald Trump aggiunge ulteriore complessità al quadro economico.



Mercato azionario: cautela e attenzione alle decisioni concrete



Questi eccessi e incertezze rendono difficile prevedere l'andamento del mercato azionario. Seguendo l'esempio del primo mandato di Trump, è consigliabile concentrarsi sulle decisioni effettive dell'amministrazione, evitando di dare troppo peso ai gesti plateali.



Clément Inbona, Fund Manager, La Financière de l'Échiquier (LFDE)