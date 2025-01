15/01/2025 digital

Le 5 tecnologie che cambieranno il business nel 2025: ecco la rivoluzione in arrivo

Dall'AI agenziale ai robot umanoidi, dalla cybersecurity alle reti intelligenti: come cambierà il panorama tecnologico aziendale nel 2025.

Il 2025 si preannuncia come un anno di svolta per il settore tecnologico aziendale. La convergenza tra AI, cybersecurity e sostenibilità sta ridisegnando il panorama competitivo, offrendo nuove opportunità ma anche sfide significative per le imprese.

L'evoluzione dell'AI porterà alla nascita di sistemi intelligenti capaci di operare in autonomia, apprendendo continuamente dalle interazioni e dal contesto. Questi agenti digitali potranno gestire servizi clienti avanzati, ottimizzare le catene di approvvigionamento e prendere decisioni complesse senza supervisione umana costante.

La forza lavoro del futuro vedrà l'integrazione di robot umanoidi potenziati dall'AI. Le aziende dovranno riprogettare gli ambienti lavorativi per garantire una collaborazione efficace tra umani e macchine, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e alla protezione da attacchi informatici.







L'avvento del quantum computing e la diffusione dell'AI generativa stanno introducendo minacce informatiche inedite. Gli attacchi di tipo prompt injection rappresenteranno una delle principali preoccupazioni per la sicurezza aziendale, richiedendo sistemi di protezione sempre più sofisticati.

La gestione delle infrastrutture di rete si evolverà grazie all'AI. Con il 40% delle interruzioni causate da errori di configurazione, l'automazione intelligente diventerà cruciale per garantire continuità operativa e ridurre le perdite economiche.

Il consumo energetico legato all'AI raggiungerà livelli paragonabili a quelli di nazioni intere. L'energy networking emergerà come soluzione chiave, combinando reti definite via software e micro-griglie a corrente continua per ottimizzare l'utilizzo energetico.

Come sottolinea Liz Centoni di Cisco: "Il 2025 segnerà la conclusione del primo quarto di secolo e rappresenterà un punto di svolta nel percorso tecnologico per ridefinire l'ambiente tecnologico aziendale attraverso la convergenza di AI, cybersecurity, governance dei dati e sostenibilità. Affrontare queste tendenze con una visione strategica e pragmatismo permetterà alle aziende di superare le sfide e cogliere nuove opportunità di crescita ed eccellenza". Le organizzazioni dovranno adottare un approccio strategico per trasformare queste innovazioni in vantaggi competitivi concreti.