13/11/2024 marketing

Black Friday: le strategie vincenti per dominare l'eCommerce nel 2024

Mastella (Learnn): pianificare in anticipo e investire sui clienti fidelizzati. Consigli per sfruttare al meglio il weekend dello shopping online

Il Black Friday e il Cyber Monday si confermano come gli appuntamenti più attesi nel mondo dell'eCommerce, con previsioni di vendite che potrebbero superare i 2 miliardi di euro anche nel 2024. Questi eventi sfruttano potenti leve psicologiche come l'urgenza e la scarsità, spingendo il 65% degli italiani a utilizzarli per gli acquisti natalizi, secondo una ricerca di Sapio Research per Shopify.Luca Mastella, CEO e fondatore di Learnn, piattaforma per lo sviluppo di competenze digitali, offre preziosi consigli per le aziende che vogliono sfruttare al meglio queste opportunità. "Il segreto sta nella pianificazione", afferma Mastella, sottolineando l'importanza di comunicare le offerte con largo anticipo, considerando che gli utenti iniziano le ricerche fino a un mese prima dell'evento.Un aspetto cruciale evidenziato da Mastella è l'investimento sui clienti fidelizzati, riservando loro sconti personalizzati e offerte speciali. Questa strategia non solo aumenta le vendite ma rafforza anche la relazione con i clienti più affezionati.







Per aiutare le aziende a navigare in questo complesso panorama, Learnn ha creato un percorso formativo specifico che copre vari aspetti dell'eCommerce e del marketing digitale. Tra i corsi offerti, si trovano approfondimenti su:



- Strategie di marketing efficaci



- Padroneggiamento di strumenti come Shopify e Google Ads



- Ottimizzazione delle landing page per aumentare le conversioni



Francesco Maria Errico, Senior Growth Manager in Serenis, enfatizza l'importanza di "gestire e ottimizzare le campagne, sia in contesti B2B che B2C, oltre a segmentarle e consolidarle". Questo approccio permette di massimizzare le vendite e adattare rapidamente le tattiche durante il periodo del Black Friday.Un elemento innovativo introdotto nel percorso formativo è l'integrazione di strumenti di AI nella strategia di marketing. Marta Vannelli, esperta di Digital Brand Strategy, illustra nel suo corso come utilizzare l'intelligenza artificiale per raccogliere dati e creare contenuti mirati, un aspetto sempre più cruciale nel panorama digitale odierno.



Mastella sottolinea che le competenze acquisite non sono utili solo per il Black Friday, ma possono essere applicate durante tutto il Q4 (quarto trimestre), tradizionalmente il periodo più intenso per le vendite online. "Una volta che si acquisiscono queste skill, la gestione dei periodi come il Black Friday o il Natale - di per sé molto caotici nel mondo eCommerce - diviene molto più fluida e strutturata", conclude Mastella.In un contesto in cui la concorrenza online è sempre più agguerrita, la formazione continua e l'aggiornamento delle strategie digitali diventano elementi imprescindibili per il successo nel commercio elettronico. Le aziende che sapranno sfruttare al meglio questi strumenti e conoscenze saranno quelle che riusciranno a emergere e a capitalizzare al massimo le opportunità offerte dal Black Friday e dagli altri eventi di shopping online.