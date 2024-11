13/11/2024 leisure

E se l'intelligenza artificiale facesse ripensare al lavoro e alle imprese?

L'AI generativa fa cambiare passo a molti lavori e professioni, ma siamo solo all'inizio

Accanto alle grandi aziende tecnologiche, nuove realtà specializzate, spesso startup, stanno emergendo con soluzioni innovative basate sull'AI.

Queste soluzioni, come la creazione automatica di video, di testi, addirittura di applicazioni o la generazione di musica, stanno rendendo accessibili a un pubblico più ampio strumenti che prima erano riservati agli esperti.

L'impatto dell'AI si estende anche al mondo del lavoro, con la previsione che influenzerà il 40% delle ore lavorative come emerge in diversi studi, come questo del Tony Blair Institute. Questa trasformazione rappresenta una sfida, ma anche un'opportunità per i lavoratori, che devono adattarsi a un ambiente in rapida evoluzione.

La chiave per affrontare questo cambiamento tecnologico è la formazione, inutile girarci intorno. I professionisti devono acquisire nuove competenze per utilizzare gli strumenti basati sull'AI, ma anche avere una visione delle responsabilità.

La formazione personalizzata rappresenta il futuro, ma forse è già il presente, perché l'AI farà essa stessa da supporto e proporrà le lezioni necessarie per apprendere.

Chi non si rende conto di questa novità rischia seriamente di investire in corsi obsoleti: imparare sul posto di lavoro sarà una questione di lezioni personalizzate e spesso anche molto brevi perché l'AI è uno strumento che può amplificare le capacità umane.

Molte piccole e medie imprese percepiscono l'AI come una minaccia, ma la storia ci insegna che chi abbraccia l'innovazione progredisce più velocemente. Come l'invenzione della ruota, l'IA può semplificare e migliorare il lavoro, aprendo nuove strade per il futuro.

I tanti campioni, PMI che hanno iniziato ad utilizzare l'AI, stanno avvantaggiandosene tantissimo, aprono nuovi mercati grazie alle traduzioni, migliorano la manutenzione, amplificano la comunicazione, analizzano meglio i dati, controlla la produzione e distribuzione come non hanno mai fatto prima.

Un cambio di passo che alcune PMI hanno colto e stanno sfruttando come vantaggio competitivo.