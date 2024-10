06/11/2024 marketing

L'eCommerce in Italia: nuove tecnologie e partner chiave per il 2024

Casaleggio (Casaleggio Associati): la selezione accurata dei partner tecnologici è cruciale per il successo dell'eCommerce

Il nuovo report "I Partner delle Aziende Ecommerce 2024" di Casaleggio Associati offre una panoramica dettagliata del panorama delle soluzioni tecnologiche e dei servizi dedicati al commercio elettronico in Italia. L'analisi, che ha esaminato oltre 700 soluzioni in nove categorie, fornisce una guida essenziale per le aziende italiane che operano nel settore dell'eCommerce.Davide Casaleggio, presidente di Casaleggio Associati, sottolinea l'importanza di una selezione accurata dei partner tecnologici: "La valutazione dell'Ecommerce Technology Stack dei primi settemila esercenti italiani presenti nel ranking di Ecommerce Italia ha permesso di identificare i fornitori che stanno facendo la differenza." Casaleggio evidenzia anche le differenze di adozione tra settori, suggerendo opportunità di crescita attraverso un'analisi competitiva più ampia.Il report rivela che i settori con la maggiore fedeltà dei clienti sono i Partner tecnologici e le Agenzie, con una soddisfazione media del 73%, seguiti dai Sistemi di pagamento (71%). Tra i servizi più apprezzati dagli Ecommerce manager figurano Shopify, Google, Scalapay, Qapla' e GLS.



Le motivazioni principali per la ricerca di nuovi fornitori includono la necessità di innovazione (56%) e la richiesta di nuovi servizi o funzionalità (54%). Altri fattori significativi sono la riduzione dei costi (38%) e l'espansione di mercato (34%).Per quanto riguarda gli investimenti futuri, le aziende eCommerce mostrano un forte interesse per le tecnologie innovative, con il 69% che prevede "investimenti elevati" o "nuovi investimenti" in questo settore. Seguono le Piattaforme Ecommerce (65%) e i Servizi di Marketing (60%).Durante l'evento di presentazione a Milano, organizzato da Ecommerce Italia, sono state discusse le principali tendenze del settore. Giorgio Aretino di TicketOne, Marco Macari di ITTweb e Francesco Ghibaudo di Dr.Max Italia hanno esplorato il mix ottimale tra team interno e consulenti esterni. Marco Mazzilli di Venchi, Adriano Trusso di OnShop e Andrea Fumagalli di Scalapay hanno affrontato il tema dell'omnicanalità e il ruolo dei pagamenti nell'eCommerce.Un focus particolare è stato dedicato all'intelligenza artificiale applicata all'eCommerce, con interventi di Maria Luisa D'Urso di Doofinder e Silvia Bosio di Paco Pet Shop.



Gianluca Maruzzella di indigo.ai ha approfondito le evoluzioni del panorama AI e il ruolo degli Agenti nella relazione con i clienti.Il report "I partner delle aziende Ecommerce 2024" è disponibile gratuitamente sul sito www.ecommerceitalia.info e rappresenta uno strumento prezioso per le aziende che vogliono ottimizzare la loro presenza nel commercio elettronico, sfruttando le ultime tecnologie e i partner più affidabili del settore.