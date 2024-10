06/11/2024 marketing

Kantar Media Reactions Italia 2024: nuove tendenze e sfide per i marketer

Leoni (Kantar): creatività e touchpoint chiave per ROI nel marketing moderno

Il Marketing nel 2024: Un'Analisi di Kantar MediaReactions Italia



In un'era dove il panorama mediatico è in continua evoluzione, i consumatori sono inondati da messaggi pubblicitari attraverso una miriade di canali. Kantar MediaReactions Italia ha rilasciato la sua ultima edizione, evidenziando come la sfida principale per i marketer sia catturare l'attenzione del pubblico e costruire una connessione autentica.



Dati Chiave e Nuove Tendenze



Lo studio mette in luce che, anche nel 2024, i consumatori italiani continuano a preferire i canali tradizionali. Il punto vendita fisico rimane il preferito, seguito da Outdoor, che sta crescendo sia negli investimenti che nella percezione del pubblico. La sponsorizzazione di eventi e la stampa sono anch'essi molto apprezzati per la loro capacità di non interrompere l'esperienza del consumatore.



Opportunità e Sfide nel Marketing



Un dilemma cruciale per i marketer è bilanciare l'Opportunity To See (opportunità di vedere) con il Willing To See (volontà di vedere).



Mentre i marketer sono focalizzati sull'esposizione, i consumatori cercano pubblicità che aggiunga valore. La creatività emerge come strumento essenziale per catturare l'attenzione, con un miglioramento da 'medio' a 'eccellente' che può aumentare il ROI del 30%.



Generazioni e Influencer



La Gen Z rimane una priorità, ma ci sono significative opportunità con Gen X e Boomers, che cercano engagement autentico. Gli influencer diventano figure chiave, con l'82% degli italiani che si dimostra più interessato a un brand quando l'influencer riflette i loro valori, soprattutto tra i più giovani.



Brand Digitali e Preferenze



Netflix entra prepotentemente nelle preferenze sia dei consumatori che dei marketer, mentre Amazon e Google mantengono posizioni forti tra i consumatori. Tuttavia, i marketer mostrano meno entusiasmo per questi ultimi.



Suggerimenti per i Marketer



- Raggiungi e Merita l'Attenzione: Non basta raggiungere il pubblico; bisogna farlo nei modi e nei contesti che i consumatori preferiscono, aumentando così la ricettività dei messaggi pubblicitari.



- Creatività e Innovazione: La qualità creativa è vitale per ottimizzare il ROI. È cruciale adattare i contenuti creativi ai canali scelti e innovare con nuovi formati. - Equilibrio Intergenerazionale: È necessario espandere la strategia oltre la Gen Z, considerando il potenziale di mercato rappresentato da tutte le generazioni.



Conclusioni



Stéphanie Leix, Head of Media and Creative di Kantar, ha sottolineato l'importanza di una visione integrata nel marketing, dove creatività, canale e messaggio si combinano per un impatto duraturo. Morris Valzania, Client Director Media di Kantar, ha aggiunto che il supporto con dati concreti e insights strategici è fondamentale per navigare in questo complesso scenario di mercato. In un mondo che cambia rapidamente, l'adattamento e l'innovazione nel marketing non sono solo consigliati; sono necessari per rimanere rilevanti e connessi con il consumatore del futuro.