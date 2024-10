06/11/2024 marketing

Alibaba.com lancia Trade Assurance per le PMI italiane: più sicurezza nell'eCommerce B2B

Curtarelli: nuovi servizi per aumentare la trasparenza e sicurezza delle transazioni eCommerce B2B per le imprese italiane

Alibaba.com, leader nelle principali piattaforme globali di eCommerce B2B e parte del gruppo Alibaba International Digital Commerce, annuncia oggi Trade Assurance, un nuovo portfolio di servizi per la prima volta disponibile ai merchant italiani e in Francia, Germania e Spagna, progettato per aumentare il livello di sicurezza e trasparenza per le imprese che operano sulla piattaforma. Rende inoltre disponibile un nuovo spazio di risoluzione di eventuali controversie e un sistema per identificare i buyer più affidabili, nonché ulteriori opportunità di business internazionale più semplice e accessibile per oltre 4,4 milioni (PoliMI) di imprese attive in Italia.Da oggi è infatti possibile effettuare il pagamento direttamente sulla piattaforma, in modalità integrata, grazie a uno dei tanti canali attivati (Visa, Mastercard, Apple Pay, ecc.). Dopo l'ordine, Alibaba.com elabora il pagamento trattenendo i fondi in modo sicuro fino alla consegna effettiva dei prodotti. Ciò garantisce la ricezione tempestiva dei pagamenti e riduce significativamente il rischio di insolvenze e ritardi.



Lo status degli ordini potrà inoltre essere facilmente monitorato in real time, da venditori e acquirenti, direttamente sulla piattaforma con una maggiore garanzia di evidenza su tempistiche e trasparenza del processo."L'obiettivo di Alibaba.com è quello di supportare tutte le PMI italiane a crescere grazie alla leva dell'export, alle potenzialità della nostra piattaforma tecnologica e ai professionisti che lavorano fianco a fianco con le imprese del Paese. Oggi con Trade Assurance facciamo un passo in più proponendo una soluzione affidabile e sicura in tutti i passaggi della transazione. Tutte le imprese italiane, anche quelle più piccole, hanno la possibilità di intercettare opportunità inimmaginabili senza la transizione digitale: Trade Assurance rafforza il nostro impegno per un commercio digitale innovativo e sicuro a favore di qualsiasi tipologia di azienda del nostro territorio", ha commentato Luca Curtarelli, Country Manager Italia, Spagna e Portogallo di Alibaba.com.