Podere Vito Cardinali: un'oasi di sostenibilità e tradizione - Vinitor sapiens

Produzione di vini unici con uve autoctone, utilizzando pratiche sostenibili e promuovendo il territorio

Un Progetto Unico nel suo Genere Sulle colline marchigiane intorno a Morro D'Alba, provincia di Ancona, sta prendendo corpo un progetto che coniuga tradizione, qualità, sostenibilità unico nel suo genere. Stiamo parlando del Podere Vito Cardinali, nato per dar forma all'amore per la sua terra di Vito Cardinali. Amore che gli è stato trasmesso sicuramente dalla sua famiglia e, soprattutto, dal padre. La Visione di Ezio Cardinali "La terra è per sempre. La terra è vita. La terra è un bene di tutti." Con questo spirito Ezio Cardinali, padre di Vito, piantò un meraviglioso albero di noce proprio in prossimità di dove ora nasce il nostro Podere. E a chi obiettava che non ne avrebbe mai visto nascere i frutti rispondeva "non lo pianto per me, ma per chi verrà dopo di me e potrà godere dell'ombra e dei frutti di questo noce, solamente perché qualcuno prima di lui lo ha piantato". Dalla Passione alla Realtà Una visione più che mai attuale, che si traduce in diverse attività concrete di supporto e valorizzazione del territorio, partendo dalla sponsorizzazione di progetti green, all'attuazione di processi produttivi che partono dal rispetto per la terra.



I primi ettari sono acquistati nel 1972 mentre nel 1977 nasce ufficialmente il Podere. All'inizio si tratta di pochi ettari che dovevano servire come "buen retiro" per saltuarie fughe dalla realtà industriale di Milano e per tornare nei luoghi dell'infanzia e della prima gioventù del fondatore. Poi, la passione per quelle zone, la volontà di fare qualcosa di più per il territorio e per preservarne le antiche colture, hanno spinto Vito Cardinali ad investire ancora più risorse ed energie in questo progetto. La Produzione di Vino Nel contesto naturale di queste colline, Vito coltiva un sogno nel sogno: produrre vino e farlo con uve autoctone della sua terra. Per meglio comprendere il suolo, l'enologo residente Enrico Simonini, attraverso una collaborazione con l'Istituto ISVEA ha realizzato un'analisi di microzonazione per capire, partendo dalle potenzialità del terreno, quali potessero essere le azioni migliori da realizzare in campo, con l'obiettivo di lavorare al meglio nei vigneti - i cui suoli sono trattati con inerbimento e sovescio - in modo da arrivare alla raccolta con uve sane e di ottima qualità. I Vitigni Autoctoni



Per questo si piantano sia Verdicchio che Lacrima.



I primi esperimenti, le prime micro-vinificazione e, quindi, dopo aver compreso le grandi potenzialità di questo territorio la decisione di proseguire con la costruzione, nel 2021, della cantina ipogea, studiata nei minimi dettagli per integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante. Le Nuove Etichette La prima vinificazione avviene proprio con la vendemmia 2023 con la nascita di due Vito, verdicchio in purezza. Dalla migliore selezione delle uve, infatti, nascono due vini con questa meravigliosa bacca bianca. Un Vito Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC e un Vito



Vito Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico DOCG che valorizzerà, all'interno della selezione di uve, quelle che sono ritenute le migliori in assoluto, per creare un grande bianco da invecchiamento. Ma l'azienda non è solo Verdicchio. L'altra grande proposta si chiama Lacrima. Vitigno unico che può essere coltivato solo nella Provincia di Ancona e nel comune di Morro d'Alba. Un vitigno sul quale proprio Vito ha volto spingere per la sua unicità e per essere il portabandiera del territorio.