06/11/2024 leisure

Furto di dati e privacy: cambiamo il Paese

L'inadeguata digitalizzazione e gli scarsi investimenti in tecnologia espongono l'Italia a gravi minacce informatiche: ma si può cambiare!

Il furto di dati rappresenta una minaccia crescente per l'Italia, a causa di decenni di scarsi investimenti in tecnologia e digitalizzazione. I database della pubblica amministrazione e delle banche risultano spesso obsoleti e vulnerabili, come dimostrato dalle numerose violazioni riportate sul Dark Web.

Il problema degli investimenti

Oltre alla mancanza di fondi adeguati, uno dei principali ostacoli è rappresentato da un utilizzo inadeguato della tecnologia, con carenza di personale qualificato e una scarsa digitalizzazione delle grandi aziende. Molte realtà imprenditoriali credono erroneamente che affidarsi ai big del settore e ai consulenti sia sufficiente per garantire la sicurezza.

La confusione sull'AI

Le discussioni delle leadership aziendali sull'Intelligenza Artificiale (AI) rivelano una profonda confusione su questi temi cruciali.

Spesso, le aziende si svegliano solo di fronte a fatti di cronaca eclatanti, ignorando le normative vigenti come il GDPR e la nuova NIS2.

La mancanza di leadership tecnologica

Alcuni analisti sostengono che la mancanza di una solida leadership tecnologica sia un'epidemia, con consigli di amministrazione composti da "anziani" che non comprendono appieno l'importanza del digitale nel 2024. Eppure, la prima preoccupazione di qualsiasi impresa dovrebbe essere quella di comprendere come continuare a prosperare in un'era dominata dalla tecnologia.

L'impatto dell'AI sulla cybersecurity

L'AI sta già rivoluzionando la cybersecurity, così come il mercato del lavoro e l'efficienza delle aziende. E con l'avvento del quantum computing, le sfide per la sicurezza informatica diventeranno ancora più complesse.

In un mondo sempre più interconnesso e digitalizzato, l'Italia rischia di rimanere indietro se non affronterà seriamente le carenze in termini di investimenti, competenze e leadership tecnologica.

Il futuro dell'economia e della sicurezza nazionale dipenderà dalla capacità di adattarsi rapidamente a questi cambiamenti epocali.