06/11/2024 idee

AI in Italia: Satya Nadella ha raccontato il presente dell'AI

Nadella (Microsoft): l'intelligenza artificiale sta già trasformando ogni aspetto dell'economia e della società italiana

Microsoft ha presentato a Roma il futuro dell'AI e del cloud come motori di trasformazione per l'economia italiana. Durante l'evento, parte del Microsoft AI Tour, il CEO Satya Nadella ha illustrato i nuovi Copilot Agents e condiviso storie di successo di aziende come Campari, Ferrero e Roma Capitale, tutte protagoniste dell'adozione di soluzioni AI per migliorare produttività e innovazione. Nadella ha enfatizzato la forza trasformativa dell'AI, paragonandone la crescita alla legge di Moore: "Una legge di scalabilità iniziata forse con il deep learning nel 2010. Ora il raddoppio delle prestazioni avviene ogni sei mesi circa." Ha delineato l'evoluzione dell'AI su tre dimensioni: universal interface, memory & content, e reasoning & planning. La strategia di Microsoft si basa su tre pilastri: Copilot, Copilot + AI Stack, e Dispositivi Copilot. I nuovi autonomous agent rappresentano un'importante innovazione, progettati per eseguire processi aziendali in modo indipendente in vari settori, dal marketing alle vendite.



Questi agenti includono il Sales Qualification Agent, che aiuta i venditori a focalizzarsi sulle migliori opportunità, e il Supplier Communications Agent, che ottimizza la comunicazione con i fornitori. L'impatto dell'AI è già tangibile in Italia. Campari Group ha integrato Copilot nei flussi di lavoro, con i dipendenti che riportano un risparmio di circa 2 ore settimanali. Questo risultato è frutto di un percorso di adozione graduale e ben strutturato, con percorsi di formazione e strategie di ingaggio dei dipendenti. Ferrero, con il marchio Kinder, utilizza Microsoft Azure OpenAI per "Let's Story", una piattaforma di intrattenimento ed ebook per famiglie che non solo consente la massima personalizzazione delle storie, ma apre anche la strada all'apprendimento degli elementi chiave dello storytelling e delle lingue. Roma Capitale sta per lanciare "Julia", un'assistente virtuale basata sull'AI per guidare i visitatori durante il Giubileo del 2025. Julia sfrutta la tecnologia Azure OpenAI e GPT-4 per raccogliere, elaborare e rendere accessibile un'ampia gamma di dati sulla città, offrendo informazioni su hotel, ristoranti, trasporti e attività culturali.



Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con istituzioni e soggetti privati, implementando un modello normativo coerente con il regolamento GDPR. Nadella ha sottolineato l'importanza di una Trustworthy AI, rimarcando l'attenzione di Microsoft ai temi etici e regolamentari. Ha inoltre evidenziato la rapida diffusione dell'AI: "Quello che sta accadendo in Italia non è diverso da quanto accade sulla Costa occidentale degli Stati Uniti o da qualsiasi altra parte del mondo. Tutti sono in grado di accedere a questa tecnologia con la stessa velocità e di utilizzarla sperimentando, portando a nuovi livelli di scala."



L'evento ha confermato l'investimento di 4,3 miliardi di euro di Microsoft in Italia per potenziare infrastrutture e formazione, sottolineando l'impegno dell'azienda nel supportare la trasformazione digitale del paese. Questo investimento si concentra sull'espansione delle infrastrutture cloud e sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, creando un ecosistema favorevole all'innovazione e alla crescita economica. La presentazione di Nadella ha evidenziato come l'AI stia rapidamente diventando una tecnologia pervasiva, capace di trasformare ogni aspetto dell'economia e della società.



Con l'accelerazione degli sviluppi e l'adozione sempre più ampia, l'Italia si posiziona come un terreno fertile per l'innovazione basata sull'AI, promettendo significativi miglioramenti in efficienza, produttività e servizi in vari settori. Il CEO di Microsoft ha anche sottolineato l'importanza di tradurre i cambiamenti nella piattaforma tecnologica in un impatto concreto sul mondo reale. "La nostra missione è rendere le piccole imprese più produttive, le grandi multinazionali più competitive, il settore pubblico più efficiente, portando miglioramenti in tutti gli ambiti, dalla salute all'istruzione", ha affermato Nadella. L'evento ha anche messo in luce il ruolo cruciale dei partner e degli sviluppatori nell'ecosistema AI di Microsoft. La collaborazione tra l'azienda, le istituzioni accademiche e le imprese locali sta creando un ambiente fertile per l'innovazione e l'adozione dell'AI in Italia. Questo approccio collaborativo non solo accelera lo sviluppo di soluzioni AI personalizzate per il mercato italiano, ma contribuisce anche alla creazione di competenze digitali avanzate nel paese. Un aspetto particolarmente interessante emerso durante l'evento è stato il potenziale dell'AI nel settore pubblico.

L'esempio di Roma Capitale con il progetto Julia dimostra come l'AI possa migliorare significativamente i servizi ai cittadini e ai turisti, offrendo un'esperienza personalizzata e efficiente. Questo caso d'uso potrebbe ispirare altre città italiane a implementare soluzioni simili, portando a una digitalizzazione più ampia e a un miglioramento dei servizi pubblici in tutto il paese. Nadella ha anche discusso le implicazioni a lungo termine dell'AI per il mercato del lavoro e l'istruzione. Ha sottolineato l'importanza di preparare la forza lavoro del futuro, enfatizzando la necessità di programmi di formazione continua e di reskilling per garantire che i lavoratori possano adattarsi e prosperare in un'economia sempre più guidata dall'AI. In conclusione, l'evento Microsoft AI Tour a Roma ha dipinto un quadro vivido del futuro dell'AI in Italia, evidenziando sia le opportunità che le sfide. Con l'impegno di Microsoft e la crescente adozione da parte delle aziende italiane, l'AI si sta affermando come un potente motore di innovazione e crescita economica. Mentre il paese si prepara ad abbracciare questa nuova era tecnologica, sarà cruciale bilanciare l'adozione dell'AI con considerazioni etiche e sociali, assicurando che i benefici di questa tecnologia trasformativa siano distribuiti equamente in tutta la società italiana.