Stress sul lavoro in calo ma ancora diffuso: la miglior strategia per il benessere dei dipendenti

Rossi (ADP): nonostante il calo, lo stress sul lavoro rimane un problema globale

Lo stress sul posto di lavoro è ancora un problema diffuso a livello globale, ma i dati mostrano un calo negli ultimi anni. Secondo il rapporto "People at Work 2024 A Global Workforce View" dell'ADP Research, la percentuale di lavoratori che riferisce di essere quotidianamente stressato è scesa dal 19% nel 2021 al 15% nel 2023 e 2024.Tuttavia, la metà dei lavoratori di tutto il mondo si sente comunque stressata sul lavoro. "Lo stress nell'ambiente di lavoro è diffuso in tutto il mondo, nessun Paese fa eccezione", afferma Marcela Uribe, general manager ADP Southern Europe.I dipendenti molto stressati hanno maggiori probabilità di non riuscire a svolgere il loro lavoro al meglio (33%) e di prendere in considerazione l'idea di cambiare lavoro. Inoltre, le donne (17%) riferiscono livelli di stress leggermente superiori rispetto agli uomini (14%), indipendentemente dal livello di anzianità. I lavoratori di età compresa tra i 45 e i 54 anni (18%) riportano i livelli più alti di stress, seguiti dai 35-44enni (16%).



Per promuovere il benessere dei dipendenti e ridurre lo stress, le aziende possono implementare diverse iniziative, tra cui flessibilità lavorativa, supporto psicologico e risorse per la salute mentale, ambiente di lavoro sano, bilanciamento del carico di lavoro, politiche di "detachment" dal lavoro, formazione sulla gestione dello stress e leadership consapevole e manager empatici.Queste strategie non solo migliorano la salute mentale dei lavoratori, ma contribuiscono anche a creare un ambiente di lavoro più produttivo e positivo, aumentando la soddisfazione e la fidelizzazione del personale. Infatti, solo il 21% dei dipendenti ritiene che il proprio datore di lavoro sostenga pienamente il proprio benessere mentale.Marcela Uribe sottolinea: "Indipendentemente dal livello di stress, i datori di lavoro hanno l'opportunità di promuovere la salute mentale. I dipendenti che si sentono supportati da manager e colleghi hanno meno probabilità di rientrare nella categoria ad alto stress."



Queste iniziative sono fondamentali per affrontare un problema diffuso a livello globale e migliorare il benessere dei lavoratori, con ricadute positive sulla produttività e sulla fidelizzazione del personale.

