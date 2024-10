06/11/2024 fare

Forum Banca 2024: come si profila il futuro del settore bancario

Antonio Patuelli (ABI): l'innovazione è necessaria per la sopravvivenza delle banche

Forum Banca, l'evento organizzato da IKN Italy, ha rappresentato un punto di svolta per il settore bancario. L'evento ha riunito i protagonisti del settore per discutere le sfide più attuali e le opportunità offerte dall'innovazione.Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI, ha sottolineato l'importanza dell'innovazione per la sopravvivenza delle banche. "L'innovazione è necessaria per la sopravvivenza delle banche", ha detto Patuelli. "Non è solo una questione di tecnologia, ma anche di cambiamento culturale e organizzativo".Il dibattito ha trattato anche il tema della GenAI, evidenziandone vizi e virtù. Qual è l'attuale livello di attenzione e quali sono le necessità prospettiche?



Sono emerse due componenti particolarmente rilevanti. Una è relativa ai nuovi modelli di governance che devono essere strutturati per gestire l'innovazione riportata da parte dell'intelligenza artificiale e quindi diventa necessario cambiare alcuni processi, alcune proceduralità per far sì che sia possibile gestire al meglio questo tipo di innovazione.



La seconda componente è che chiaramente l'AI fa leva sui dati e sulla disponibilità dei dati all'interno dell'azienda, pertanto la qualità dei dati che si possono utilizzare per addestrare questi modelli di intelligenza artificiale sono elemento fondamentale per la buona riuscita e la creazione di valore attraverso l'uso dell'innovazione tecnologica.Ne emerge che i modelli di controllo che siano garantisti della qualità di questi dati sono sicuramente un elemento di primaria attenzione. La maturità che hanno le strutture di governance a supporto dei processi di intelligenza artificiale sono comunque degli elementi da sviluppare e da approfondire: è necessario portare al tavolo più strutture organizzative e non limitare l'AI a una mera tematica tecnologica o di business. Tutti gli attori devono aprire un confronto da cui emerga una valutazione a 360 gradi dell'applicabilità di questi nuovi modelli.In conclusione, Forum Banca ha rappresentato un punto di svolta per il settore bancario, evidenziando l'importanza dell'innovazione per la sopravvivenza delle banche e la necessità di un cambiamento culturale e organizzativo per sfruttare al meglio le opportunità offerte dall'innovazione.