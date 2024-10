06/11/2024 economia

Tassi in rialzo e mercati azionari: le dinamiche economiche e finanziarie

Garzone (Gamma Capital Markets): nonostante il recente aumento dei rendimenti obbligazionari, le prospettive per i mercati azionari rimangono positive

L'attuale contesto economico e finanziario è caratterizzato da un rialzo dei rendimenti dei Treasury, un fattore che sta esercitando una pressione significativa sul mercato azionario. Questa dinamica, tuttavia, è il risultato di una serie di forze in gioco che vanno attentamente analizzate. Innanzitutto, la forza dell'economia statunitense, con dati economici che superano le aspettative e alimentano una crescente fiducia tra gli investitori. Questo ha trasformato le aspettative, passando dall'idea di una recessione imminente a quella di un "no landing", ovvero una crescita economica senza un significativo rallentamento. Secondo le stime della Fed di Atlanta, il PIL dovrebbe crescere del 3,3% nel quarto trimestre. Questo contesto di robusta crescita economica ha contribuito a spingere i rendimenti obbligazionari verso l'alto, in quanto una maggiore domanda di credito si traduce in un aumento dei tassi. Inoltre, le aspettative di inflazione e le revisioni delle previsioni sulla politica monetaria della Fed hanno ulteriormente alimentato l'aumento dei rendimenti obbligazionari.



I mercati ora prevedono un ciclo di tagli dei tassi meno profondo e più graduale, con il tasso di riferimento della Fed che potrebbe mantenersi più elevato per un periodo prolungato. Questo significa che la Fed potrebbe essere costretta a mantenere tassi di interesse più alti per un periodo più lungo rispetto a quanto precedentemente anticipato, un fattore che contribuisce all'aumento dei rendimenti. Infine, il contesto politico, con le imminenti elezioni presidenziali statunitensi, potrebbe avere un impatto sulla dinamica dei rendimenti obbligazionari. Un'eventuale "vittoria schiacciante" dei repubblicani potrebbe portare a politiche fiscali più espansive, aumentando il debito pubblico e la relativa emissione di titoli del Tesoro. Questo scenario, noto come "Trump Trade" o "Trumpflation", implicherebbe un aumento del deficit federale e una maggiore pressione al rialzo sui rendimenti a lungo termine. Dall'altra parte, un governo diviso tra Camera e Senato potrebbe frenare l'approvazione di nuove misure fiscali, limitando così le pressioni sui rendimenti. Nonostante l'incertezza, Gamma Capital Markets mantiene uno scenario di base orientato verso un "atterraggio morbido", con una crescita economica che rallenta gradualmente senza una vera e propria recessione.



Tuttavia, i recenti dati positivi sul mercato del lavoro e le vendite al dettaglio hanno alimentato la possibilità di uno scenario di "no landing", che potrebbe rappresentare un rischio per il mercato azionario. Tassi di interesse più elevati per un periodo prolungato, infatti, potrebbero comprimere le valutazioni azionarie e aumentare il costo del capitale. In questo contesto, gli investitori dovranno prestare particolare attenzione alla stagione degli utili, che sarà cruciale per valutare le prospettive del mercato azionario. Inoltre, la ripresa dei programmi di buyback da parte delle aziende potrebbe fornire un sostegno significativo ai livelli di mercato, compensando eventuali pressioni al ribasso derivanti da risultati trimestrali deludenti o dalle incertezze sulle politiche monetarie. Complessivamente, Gamma Capital Markets ritiene che i livelli di fine anno potrebbero essere più alti rispetto a quelli attuali, grazie anche all'impatto positivo dei flussi di buyback. Tuttavia, questa previsione è soggetta all'andamento della stagione degli utili, che sarà cruciale per valutare le prospettive del mercato azionario nel contesto attuale.

Infatti, la prossima settimana circa il 41% delle società dell'S&P 500 pubblicherà i propri risultati, inclusi big name come AMD, Visa, Microsoft, Meta, Amazon e Apple. Gli investitori seguiranno con attenzione questi annunci per valutare se le aziende riusciranno a superare le aspettative in un contesto di tassi più elevati. Inoltre, gli analisti prevedono che la rotazione dalle MAG7 (Meta, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Nvidia e Tesla) alle altre 493 società dell'indice (anche a causa dell'effetto base) richiederà circa due anni per completarsi in termini di utili. Con i titoli tecnologici che partono da basi di confronto elevate, sarà più difficile per loro mantenere il ritmo di crescita degli ultimi anni. Nel complesso, la strategia di Gamma Capital Markets suggerisce di mantenere un atteggiamento cauto ma proattivo, sfruttando la volatilità per ribilanciare i portafogli e posizionarsi in modo opportunistico. Se il contesto di tassi elevati dovesse protrarsi, sarà importante monitorare le politiche della Fed e la loro capacità di bilanciare inflazione e crescita economica senza provocare scossoni eccessivi sui mercati finanziari. Un ulteriore elemento di supporto per il mercato azionario è rappresentato dalla ripresa dei programmi di buyback, poiché il 90% delle aziende è uscito dal blackout period.

Ora, le aziende possono riprendere a riacquistare le proprie azioni sul mercato, il che riduce il numero di azioni in circolazione e può portare a un aumento del valore delle azioni rimanenti. Questa ripresa dei buyback potrebbe fornire un sostegno significativo ai livelli di mercato, contribuendo a stabilizzare i prezzi delle azioni e a compensare eventuali pressioni al ribasso. In definitiva, Gamma Capital Markets ritiene che i livelli di fine anno potrebbero essere più alti rispetto a quelli attuali, grazie anche all'impatto positivo dei flussi di buyback. Tuttavia, sarà fondamentale monitorare attentamente l'evoluzione delle dinamiche economiche e finanziarie per cogliere le opportunità e gestire i rischi in modo proattivo.