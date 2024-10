06/11/2024 digital

L'Automazione e l'intelligenza artificiale possono fare molto per la sicurezza aziendale

Day (SentinelOne): AI e automazione contro le nuove minacce cyber

Nel contesto di sistemi sempre più complessi e minacce in evoluzione, le aziende si trovano ad affrontare sfide senza precedenti in termini di sicurezza. Nicolas Day, Global VP Go-to market di SentinelOne, ha delineato le principali preoccupazioni dei CISO in questo momento.



Le minacce moderne e le risposte tecnologiche



Secondo Day, l'avvento della AI e dell'automazione ha permesso anche a criminali con scarse competenze di lanciare attacchi sofisticati a un ritmo insostenibile per i tradizionali Security Operations Center (SOC). Il crescente utilizzo dei deepfake aumenta ulteriormente il rischio di phishing, che già rappresenta il vettore principale per i data breach.



Hyperautomation: La Risposta di SentinelOne



Singularity Hyperautomation è stata presentata come la soluzione di automazione intelligente no-code di SentinelOne.



Questa piattaforma offre oltre 100 integrazioni e workflow pronti per gestire minacce comuni come il ransomware e il monitoraggio della conformità. Cecchi ha sottolineato come questa tecnologia permetta di definire regole e processi tramite un'interfaccia drag-and-drop, senza necessità di coding, facilitando così la risposta agli incidenti in modo efficace e meno dispendioso in termini di risorse umane.



Singularity AI SIEM: analisi in tempo reale



Il nuovo Singularity AI SIEM promette di rivoluzionare la gestione dei dati di sicurezza. Con la capacità di analizzare dati in streaming, questo sistema cloud-native riduce i costi di storage e accelera le indagini. Cecchi ha evidenziato la difficoltà delle soluzioni tradizionali nel mantenere dati per periodi estesi a causa dei costi elevati, una sfida che Singularity AI SIEM mira a superare.



Purple AI: l'assistente Cyber 24/7



Purple AI emerge come un chatbot per i security manager, capace di rispondere a domande in linguaggio naturale, aiutando nella valutazione dei segnali di sicurezza e nelle indagini post-incidente.

Con funzionalità come Auto-Alert Triage e Auto-Investigations, Purple AI non solo analizza gli avvisi di sicurezza ma anche esegue autonomamente le indagini, fornendo report dettagliati e consigli operativi.



L'importanza dei MSSP



Day ha puntualizzato l'importanza dei Managed Security Service Provider (MSSP), che possono offrire sicurezza endpoint a più clienti con costi del personale ridotti. Cecchi ha rimarcato la peculiarità della soluzione multi-tenant di SentinelOne, che la distingue nel mercato. SentinelOne sta puntando su IA e automazione per fornire soluzioni che non solo rispondano alle minacce attuali ma che siano anche scalabili e accessibili per le PMI. La sfida per le aziende sarà ora adottare queste tecnologie per rimanere un passo avanti rispetto ai cybercriminali.