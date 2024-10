23/10/2024 sport

L'AI che crea campagne di marketing in minuti: il futuro dello sport è già qui

Spacagna (OpenAI): la nuova versione di ChatGPT analizza dati e crea contenuti in modo rivoluzionario

L'intelligenza artificiale continua a stupire e a ridefinire i confini del possibile nel mondo tecnologico. Durante il recente evento SportsPro AI a Londra, OpenAI ha presentato una dimostrazione che ha lasciato il pubblico a bocca aperta, mostrando le potenzialità rivoluzionarie della sua ultima versione di ChatGPT. Lee Spacagna di OpenAI ha illustrato come la nuova iterazione di ChatGPT, basata sul modello GPT 4.01, sia in grado di trasformare migliaia di righe di dati non strutturati in una campagna di marketing completa, il tutto senza ricorrere a metodi analitici specifici o codifica. Spacagna ha spiegato: "Chiedendo a GPT di prendersi più tempo, possiamo migliorare la sua intelligenza. In questo modo GPT analizzerà la tua domanda in modo molto più dettagliato, la dividerà in più passaggi e persino prenderà più percorsi per risolvere il problema prima di generare una risposta per te". La nuova versione di ChatGPT incorpora un "modello di ragionamento" che privilegia risultati più approfonditi e soddisfacenti rispetto alla velocità di esecuzione.