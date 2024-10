23/10/2024 marketing

Marketers World 2024: l'appuntamento chiave per il futuro del marketing

Dal networking alle strategie pratiche: ecco i 7 motivi per essere presenti all'evento in programma dal 18 al 20 ottobre a Rimini

Chi lavora nel marketing digitale, nell'imprenditoria o nel business in generale, probabilmente ha già sentito parlare del Marketers World. Si tratta dell'evento organizzato che, dal 2018, ha guadagnato una reputazione come uno dei raduni più importanti e innovativi in Italia, dedicato a chiunque voglia aggiornarsi sulle ultime tendenze del marketing, della comunicazione e dell'imprenditoria digitale.

Ma perché dovresti prendere una giornata o addirittura tre giorni del tuo prezioso tempo per partecipare? E soprattutto, cosa ti porterai a casa partecipando all'evento? Ecco le ragioni per cui Marketers World 2024 è un appuntamento che non puoi permetterti di perdere.



1 - Incontrare chi ha il polso del futuro digitale



Partecipare a Marketers World significa immergersi in un contesto ricco di stimoli, dove è possibile incontrare direttamente i leader del marketing e dell'imprenditoria digitale oltre che speaker di alto livello, come Paolo Borzacchiello, autore ed esperto di intelligenza artificiale applicata alla linguistica, e Luca Mazzucchelli, psicologo e imprenditore digitale, porteranno sul palco non solo teorie, ma esperienze e strategie pratiche che hanno già dimostrato il loro valore sul campo.





Non si tratta dei soliti relatori che propongono contenuti superficiali, ma di professionisti che condividono le lezioni più recenti apprese dai loro successi (e fallimenti) nell'ultimo anno. In un panorama così veloce e in continua evoluzione come quello del marketing digitale, partecipare a eventi come questo ti permette di rimanere sempre un passo avanti, aggiornato e pronto ad applicare subito le novità nel tuo business.



2 - Sessioni formative su misura per i professionisti



Il Marketers World non è solo uno show di idee e tendenze. È un evento progettato per offrire sessioni formative concrete, con l'obiettivo di arricchire i partecipanti di competenze utili, sia per imprenditori che per professionisti del marketing. Ognuno degli interventi è calibrato per garantire valore tangibile, con l'opportunità di fare networking con esperti e colleghi che condividono le stesse sfide e opportunità.

Durante le sessioni formative, è possibile imparare dai migliori come affrontare questioni cruciali per il business digitale moderno: dall'uso efficace dell'intelligenza artificiale per migliorare le performance di marketing, alla gestione della brand reputation, fino alla costruzione di strategie pubblicitarie che convertono davvero.





Non è solo questione di ascoltare: al Marketers World si ha l'opportunità di partecipare attivamente, porre domande, e ottenere risposte specifiche per le proprie esigenze professionali. L'obiettivo dell'evento è far tornare tutti a casa con una cassetta degli attrezzi arricchita di nuove idee, tattiche e competenze da implementare immediatamente nel proprio lavoro.



3 - Accesso esclusivo alle ultime novità del settore



Marketers World è il punto d'incontro dove vengono rivelate in anteprima molte delle tendenze che segneranno il futuro del marketing e dell'imprenditoria. Essere presente all'evento significa poter accedere a dati esclusivi, report aggiornati e ricerche di mercato che non sono ancora stati resi pubblici.

Conoscere per primi le innovazioni e le tendenze ti darà un vantaggio competitivo. Alla fine dell'evento è possibile sapere come muoversi nel mercato del lavoro, come adattare la propria strategia aziendale e come sfruttare le tecnologie emergenti prima della concorrenza. Questo vantaggio è fondamentale in un panorama che si evolve così rapidamente come quello del digitale.





4 - Networking di alto livello



Uno dei valori più grandi di Marketers World è la possibilità di fare networking con altri professionisti e imprenditori. Con oltre 3.000 partecipanti attesi, il proprio cerchio di contatti si espanderà significativamente. L'opportunità di scambiare idee e opinioni con esperti e colleghi che affrontano le tue stesse sfide è impagabile.

La qualità delle relazioni professionali che costruirai a Marketers World può aprire nuove opportunità di business, partnership, e collaborazioni. Da questo evento, si può tornare a casa con non solo nuove competenze, ma anche nuovi partner strategici, mentori e amici.



5 - Un evento che va oltre le aspettative



Partecipare al Marketers World non significa solamente essere presente a una conferenza. L'obiettivo di questo evento è offrire un'esperienza immersiva che arricchisce professionalmente e personalmente. Le giornate si concludono spesso con party esclusivi e momenti informali dove i partecipanti possono continuare a confrontarsi in un ambiente rilassato.

Questa atmosfera facilita le connessioni autentiche e offre la possibilità di interagire in modo più informale con i relatori e gli altri partecipanti. E spesso, proprio da questi momenti nascono le idee migliori.



6 - Connettere teoria e pratica



Forse una delle critiche che spesso si fanno ai grandi eventi formativi è che si esce con tante idee, ma poche azioni concrete. Questo non è il caso del Marketers World. L'evento è progettato per permetterti di mettere immediatamente in pratica ciò che impari, grazie agli esercizi guidati, ai workshop e agli spunti concreti che i relatori condividono. Le testimonianze degli scorsi partecipanti parlano chiaro: chi ha frequentato il Marketers World ha visto risultati tangibili nel proprio business grazie alle nuove competenze acquisite.



7 - Un investimento che ripaga nel tempo



Infine, è importante considerare Marketers World come un investimento su sé stessi e sulla propria attività. Partecipare a un evento di questa portata può sembrare un impegno, sia in termini di tempo che di costi.

Tuttavia, l'esperienza e le conoscenze che si porta a casa continueranno a dare frutti ben oltre l'evento stesso.

"Nonostante Marketers World sia nato come festa per la community di Marketers, è diventato nel giro di poco tempo un punto di riferimento per tutte le persone che lavorano nel mondo del marketing e business digitale: freelance, agenzie, creativi, imprenditori. Ci teniamo molto al fatto che sia una bella occasione per fare networking, partecipare a party esclusivi e seguire speech di alta formazione, senza la pressione di promozioni commerciali. Il nostro obiettivo è offrire contenuti freschi e basati sull'esperienza più recente di tutti gli speaker, preziosi nel tempo e capaci di ispirare e formare i partecipanti.Ogni anno, infatti, i nostri speaker si chiedono "cosa ho imparato/applicato di nuovo di valore quest'anno che potrebbe essere utile ad altre persone?", spiega Dario Vignali, co-fondatore di Marketers e organizzatore dell'evento.

Dai 1000 partecipanti del 2018, il numero di presenze è cresciuto costantemente, raggiungendo i 2700 nel 2023. Per l'edizione 2024, l'obiettivo degli organizzatori è superare i 3000 partecipanti, offrendo la possibilità di acquistare diversi tipi di ticket e vivere esperienze esclusive.

Marketers World: non una fiera ma un vero e proprio festival



L'ideatore e organizzatore della tre giorni riminese è il gruppo Marketers, la più grande e importante community di imprenditori digitali d'Italia. Fondata da Dario Vignali, inserito nella lista Forbes dei 30 under 30 più influenti d'Italia nel 2018, e dal suo socio Luca Ferrari, Marketers è ormai una realtà consolidata nel panorama digitale. Marketers si dedica alla formazione di nuovi imprenditori tramite corsi, materiali formativi, consulenze ed eventi e allo sviluppo di nuove aziende digitali, nelle quali investe per favorirne la crescita. L'obiettivo di Marketers è incoraggiare la futura generazione di imprenditori digitali, rendendoli sempre più consapevoli delle opportunità offerte dalla rete e supportandoli nei loro progetti con un metodo concreto ed efficace.

"Fin dalla sua creazione, il Marketers World mantiene il proprio evento lontano dal modello di una fiera, preferendo e concentrandosi su contenuti formativi ed esperienze di valore. Ciascuno speaker è invitato non per mere opportunità di mercato, ma perché condivide la visione e vogliono ispirare la community", aggiunge Luca Ferrari, co-fondatore di Marketers e organizzatore dell'evento.