23/10/2024 leisure

Benessere sul lavoro: come agiscono le aziende moderne - Libro "Ritorno al benessere"

Cavallini (per FrancoAngeli): salute psicologica, priorità aziendale

A pochi giorni dalla Giornata mondiale della salute mentale è opportuno segnalare un recente libro per la collana HR Innovation - Aidp diretta da Paolo Iacci e Luca Solari, di Biancamaria Cavallini, Psicologa del lavoro, Responsabile Scientifica, Consigliera d'Amministrazione e Direttrice Operativa di Mindwork, società che si occupa di benessere psicologico per le aziende, dal titolo "Ritorno al benessere" di FrancoAngeli. Come ricorda il sottotitolo, "Gestire lo stress e prevenire il burnout per organizzazioni sostenibili" appare immediatamente evidente come si tratti dei temi caldi per le organizzazioni aziendali. Pensiamo allo stress, burnout, sostenibilità. Fenomeni che, stando alla ricerca condotta da BVA Doxa, che da cinque anni fotografa lo stato di salute psicologica dei dipendenti italiani, analizzando sia le loro condizioni emotive sia le strategie di coping utilizzate per affrontare il carico lavorativo, conferma l'esistenza di forti criticità legate al benessere psicologico.







Chiarimento sui Termini e Contesto Attuale



Già, ma cosa fare concretamente per arginare il problema? Per prima cosa occorre far chiarezza sui termini usati, abusati e confusi partendo dalla considerazione che "Gli ultimi anni hanno visto il moltiplicarsi di conversazioni e iniziative rivolte alla dimensione mentale del benessere. Spesso senza un'idea sufficientemente chiara alla base. Non deve sorprendere: tutto è partito da un'emergenza, da un'urgenza improvvisa a cui andava data una risposta repentina". Oggi, fuori dall'urgenza, è arrivato il momento della riflessione e della presa in carico di una nuova gestione di questi aspetti. L'Autrice chiarisce cosa si debba intendere per benessere psicologico, quali siano le differenze con la salute mentale e soprattutto perché la salute psicologica sul lavoro sia ora un tema incalzante e molto sentito: "Le persone chiedono benessere", scrive Iacci in prefazione, parlando anche di una diffusa "urgenza di felicità", nella vita e nel luogo di lavoro. Il volume propone un'accurata riflessione critica sul tema, chiarisce i dubbi e sfata qualche mito riguardo a malessere e burnout, analizzando - anche con l'aiuto di testimonianze raccolte sul campo - l'impatto della dimensione mentale sulla performance e dunque il ruolo della funzione HR in quest'ambito di interesse.