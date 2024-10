23/10/2024 idee

L'AI che ascolta la tosse: la nuova frontiera della diagnosi medica e altre tecnologie

Moberg (Franklin Equity Group): le innovazioni tecnologiche con l'intelligenza artificiale cambieranno per sempre sanità, mobilità ed energia

L’IA per la diagnosi della tubercolosi

Di recente i ricercatori hanno creato HeAR, un modello in grado di ascoltare gli esseri umani e rilevare i primi sintomi di una potenziale malattia. Il prototipo è stato istruito su 300 milioni di suoni, tra cui 100 milioni di colpi di tosse. E proprio questo suono gli ha permesso di riconoscere e diagnosticare la tubercolosi nei pazienti affetti.Perché è importante: La diagnosi effettuata dall’IA tramite la sola rilevazione del suono è una novità assoluta. Ogni anno sono circa tre milioni i casi di tubercolosi che non vengono diagnosticati, e spesso è perché i malati non hanno accesso all’assistenza sanitaria. Pur essendo curabile con gli antibiotici, se non viene trattata, la tubercolosi è letale per una persona su tre. Questo nuovo modello sarà utilizzato in tutta l’India per valutare la salute respiratoria della popolazione, ovunque e senza dover ricorrere ad apparecchiature particolari.Salire le scale su una nuova sedia a rotelle

L’Institute for Machinery and Materials della Corea del Sud ha presentato recentemente un nuovo e originale modello di sedia a rotelle.



Ispirandosi alle proprietà di tensione superficiale delle gocce d’acqua, il team ha creato una struttura a “catena intelligente” che permette alla ruota di conformarsi al terreno circostante.Perché è importante: I pazienti in sedia a rotelle godranno di maggiore mobilità. Grazie alla catena intelligente, la sedia a rotelle è in grado di salire le scale e muoversi facilmente su terreni rocciosi. Questa potrebbe essere un’invenzione davvero rivoluzionaria per i circa 130 milioni di utenti nel mondo, trasformando le attuali rampe d’accesso in un ricordo del passato.Schermi telefonici in legno trasparente

I ricercatori della University of Maryland hanno creato un legno trasparente. Il legno è “costituito da una miriade di piccoli canali verticali, alla stregua di un fascio stretto di cannucce incollate tra loro”. Per renderlo trasparente, gli scienziati rimuovono innanzitutto la lignina, che dà al legno il tipico colore marrone.Perché è importante: Gli americani rompono più di 50 milioni di schermi di telefoni all’anno.



In futuro il legno trasparente potrebbe rivelarsi un materiale molto più resistente e infrangibile per gli schermi dei telefoni.Strawberry, il nuovo modello di IA in grado di “ragionare”

Strawberry, l’ultima versione di ChatGPT, è la più potente rilasciata finora. Anziché fornire una risposta immediata, Strawberry ci “ragiona”. Invitato a sostenere un esame di qualificazione per le Olimpiadi Internazionali di Matematica, ha risolto correttamente l’83% dei problemi.Perché è importante: Il rilascio di Strawberry rappresenta un cambiamento epocale per i modelli di IA. Strawberry è stato addestrato per memorizzare i “ragionamenti”, rendendolo molto più adatto a risolvere problemi complessi.Un nuovo materiale potrebbe sostituire i pannelli solari

Un team di Oxford ha sviluppato un “materiale ultrasottile” che converte la luce solare in energia con un’efficienza del 27%, potenzialmente superabile fino al 45%.Perché è importante: La maggior parte dei pannelli solari attualmente disponibili raggiunge un’efficienza del 23%.

Questo nuovo materiale, più economico ed efficace, rappresenta un notevole potenziale nel campo dell’energia pulita.Curatore: Matthew Moberg, Portfolio Manager di Franklin Equity Group.