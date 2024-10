23/10/2024 fare

Milano batte l'Italia nell'eCommerce: spesa online +26% rispetto alla media

Liscia (Netcomm): i milanesi spendono di più online e prediligono i servizi digitali

La ricerca NetRetail 2024, presentata durante l'evento organizzato da Netcomm e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in occasione della Milano Digital Week 2024, ha rivelato un quadro interessante sulle abitudini di acquisto online degli italiani, con un focus particolare sull'area metropolitana di Milano e le province di Lodi e Monza Brianza.Roberto Liscia, presidente di Netcomm, ha evidenziato come l'area milanese si distingua per un comportamento d'acquisto online più maturo e sofisticato rispetto alla media nazionale. "Nell'area metropolitana di Milano e nelle province di Lodi e Monza Brianza sono quasi 3 milioni gli acquirenti online di beni e servizi, con uno scontrino medio superiore del 21% per gli acquirenti sporadici e del 26% per quelli abituali rispetto alla media nazionale", ha dichiarato Liscia.Un dato particolarmente significativo riguarda la propensione all'omnicanalità dei consumatori milanesi. La quota di acquisti in negozio influenzati da almeno un touchpoint digitale raggiunge il 44,6% del totale degli acquisti in store, un valore in crescita del 3,5% rispetto al 2023 e superiore del 5,7% rispetto alla media nazionale.