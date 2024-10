23/10/2024 fare

Logistica eCommerce: la soluzione che taglia i costi del 30% arriva in Italia

Amadori (Amphora Logistics): focus sul mercato italiano con nuovi investimenti e magazzini

Amphora Logistics, azienda tecnologica specializzata nell'outsourcing e nella digitalizzazione della logistica per l'eCommerce, sta rafforzando la sua presenza in Italia con una serie di mosse strategiche. L'azienda, che vanta uffici in Spagna e Italia e una rete di magazzini distribuiti in Europa, ha recentemente nominato Ivan Amadori come country manager per l'Italia, segnalando un rinnovato impegno nel mercato italiano.La partecipazione di Amphora all'edizione italiana di Digital 1:1 a Baveno (VB) ha segnato un momento significativo per l'azienda. Questo evento, progettato per favorire il networking tra dirigenti aziendali e fornitori di soluzioni digitali, ha offerto una piattaforma ideale per Amphora per presentare le sue soluzioni innovative nel settore dell'eCommerce e della logistica.Amadori, forte di una vasta esperienza nel settore logistico maturata in aziende come FedEx e byrd, ha sottolineato l'importanza del mercato italiano dell'eCommerce, che nel 2023 ha raggiunto un valore di 51,1 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale dell'8,67%.



"Questa accelerazione rappresenta per noi la straordinaria opportunità di aiutare le aziende italiane, soprattutto le piccole e medie imprese, a scalare e a migliorare le loro operazioni grazie anche alle nostre soluzioni all'avanguardia per l'outsourcing e la digitalizzazione della logistica", ha dichiarato Amadori.L'offerta di Amphora Logistics si distingue per il suo modello ibrido che combina tecnologia avanzata con un approccio flessibile e scalabile. Le piattaforme proprietarie GO e Atenea automatizzano la gestione degli ordini e le operazioni di magazzino, permettendo di ridurre i costi logistici fino al 30% e gli errori umani fino al 95%. Questi risultati impressionanti si traducono in una crescita media annua del business dei clienti fino al 40%.L'espansione di Amphora in Italia include l'ampliamento della presenza su Roma e l'apertura prevista di un nuovo magazzino nel nord Italia nei prossimi mesi. "L'impostazione di Amphora è infatti quella di una multinazionale che tuttavia tiene in forte considerazione i bisogni specifici di ciascun paese in cui opera", ha spiegato Amadori, sottolineando l'importanza di avere team locali in ogni paese.

Il settore dell'eCommerce in Italia sta vivendo una fase di rapida crescita, con settori chiave come moda, elettronica e tempo libero che guidano l'espansione. La crescente domanda di infrastrutture logistiche, in particolare per la logistica dell'ultimo miglio, ha portato alla commercializzazione di 2,2 milioni di metri quadrati di spazi di magazzino in Italia nel 2023, evidenziando l'urgente necessità di sistemi logistici moderni ed efficienti.Con oltre 300 clienti eCommerce, 20 magazzini e più di 18 milioni di unità spedite annualmente con una precisione del 98,6%, Amphora Logistics si posiziona come un partner strategico per le aziende italiane che cercano di ottimizzare le loro operazioni logistiche. L'impegno dell'azienda verso l'innovazione e l'efficienza promette di portare significativi benefici al settore dell'eCommerce italiano, contribuendo alla sua crescita e competitività nel panorama europeo.