L'AI e il lavoro: Italia in ritardo, ma il futuro è già qui per un italiano su cinque

Mainini (PageGroup): aziende e candidati italiani devono colmare il gap nelle competenze AI

L'intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando il mondo del lavoro, offrendo nuove opportunità ma anche sfide significative per dipendenti e aziende. Secondo il rapporto Talent Trends 2024, condotto su un campione di 50.000 partecipanti in 37 paesi, inclusa l'Italia con 2000 dipendenti, emerge un quadro in rapida evoluzione che richiede un adattamento urgente da parte di tutti gli attori coinvolti.Un dato particolarmente rilevante riguarda l'utilizzo dell'AI in Italia rispetto al resto del mondo. Solo il 17% dei lavoratori italiani utilizza l'AI quotidianamente, contro il 23% degli europei e il 30% a livello mondiale. Questo gap sottolinea la necessità di un rapido aggiornamento delle competenze e di un cambiamento di mentalità verso l'innovazione e l'apprendimento continuo.Tomaso Mainini, amministratore delegato di PageGroup Italia e Turchia, commenta: "L'intelligenza artificiale può certamente migliorare l'efficienza dei processi, ma al tempo stesso pone di fronte a sfide che non possiamo trascurare. Padroneggiare questi strumenti richiede competenze sempre più specializzate, ed è su questo che le aziende e i candidati italiani devono concentrarsi per non perdere importanti opportunità di business e di carriera".