Il modello senza rischi per assumere talenti: come funziona la selezione "a risultato"

Cortinovis (DRD Recruiting) spiega come aziende pagano solo per assunzioni effettive.

Nel mercato del lavoro attuale, molte aziende percepiscono la ricerca di personale come un processo costoso e incerto. Damiano Cortinovis, Amministratore Delegato di DRD Recruiting, ci racconta come il loro modello di selezione del personale, basato sui risultati, stia trasformando il settore.



Come è nata l'idea di creare DRD Recruiting?



L’idea nasce dalla constatazione che molti imprenditori vedono la ricerca di personale come un investimento rischioso, spesso senza garanzie sui risultati. Volevamo rispondere a questa sfida con un approccio che eliminasse il rischio per le aziende.Come funziona il vostro servizio di ricerca e selezione?



Abbiamo capovolto il concetto tradizionale secondo cui le agenzie richiedono un compenso indipendentemente dal risultato. In DRD Recruiting, ci assumiamo interamente il rischio d’impresa. Non ci sono costi per il mandato, per la ricerca o per la presentazione dei candidati. Il nostro compenso arriva solo quando l’azienda assume la persona giusta trovata da noi.In cosa consiste esattamente questo modello basato sui risultati?



Non operiamo in esclusiva e l’azienda paga solo quando abbiamo individuato il candidato ideale.



In pratica, se non troviamo la persona giusta, non ci sono costi.Come sta rispondendo il mercato italiano a questo approccio innovativo?



Al momento, serviamo centinaia di aziende in tutta Italia, in settori diversi e con esigenze di selezione variegate. Abbiamo creato una struttura agile e capillare, che ci permette di rispondere rapidamente alle necessità delle imprese, sempre puntando a risultati concreti.Offrite un servizio senza costi anticipati. Perché non richiedere almeno l’esclusiva?



Non vogliamo che un’azienda lavori con noi per vincoli contrattuali. Puntiamo tutto sulla qualità del nostro lavoro, e vogliamo essere scelti perché portiamo valore concreto. Questo ci spinge a dare il massimo in ogni selezione, per meritare la fiducia del cliente.Quali sono gli obiettivi futuri di DRD Recruiting?



Vogliamo consolidare la nostra presenza sul territorio italiano e farci conoscere da un numero sempre maggiore di aziende. La domanda che rivolgerei a un imprenditore è: perché non scegliere DRD Recruiting? Continueremo a innovare nella ricerca e selezione del personale, creando valore per le aziende e i candidati.

Qual è il messaggio che vorrebbe dare alle aziende?



Il nostro approccio è semplice e trasparente: paghi solo se trovi la persona giusta per la tua azienda. Questo è il vero indicatore della qualità del nostro servizio.