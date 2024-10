23/10/2024 fare

Automotive 2024: ottimismo cauto e nuove tendenze di consumo

Fiorese (Simon-Kucher): industria auto a un punto di svolta, consumatori più fiduciosi ma cauti

L'industria automobilistica si trova di fronte a un panorama in rapida evoluzione, caratterizzato da un rinnovato ottimismo dei consumatori e da tendenze emergenti nel comportamento d'acquisto. Secondo il Global Automotive Study 2024 condotto da Simon-Kucher, primaria società di consulenza per la crescita a livello mondiale, il settore mostra segnali positivi nonostante un contesto economico incerto.La ricerca, che ha coinvolto oltre 7.000 rispondenti in mercati chiave, rivela un aumento del 9% tra coloro che si dichiarano fiduciosi riguardo al proprio potere d'acquisto futuro. Tuttavia, questa fiducia è temperata da un approccio cauto alla spesa.Uno dei risultati più significativi dello studio è che il 75% dei consumatori esprime un ottimismo prudente sul futuro del mercato automobilistico. Parallelamente, si registra una diminuzione di nove punti percentuali tra coloro che prevedono un calo del proprio potere d'acquisto.Il mercato offre diverse opportunità, con un crescente interesse verso opzioni alternative all'acquisto tradizionale. Mentre il 70% degli intervistati considera ancora importante possedere un'auto, si nota un'aumentata attrattività per modelli di leasing e abbonamento, guidata da considerazioni di efficienza dei costi e accesso a veicoli di fascia alta.