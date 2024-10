23/10/2024 digital

L'AI locale rivoluziona i PC: HP pensa al futuro del lavoro intelligente

Savorelli (HP): l'intelligenza artificiale integrata nei dispositivi aumenta la soddisfazione dei dipendenti dell'11%

L'intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando il panorama tecnologico, con un impatto significativo sulle abitudini lavorative e sull'utilizzo dei dispositivi. HP, leader nel settore, sta guidando questa evoluzione con una nuova strategia che integra l'AI direttamente nei suoi prodotti, offrendo soluzioni innovative per il "Future of Work".Giampiero Savorelli, Managing Director di HP, ha delineato la visione dell'azienda: "Oggi noi parliamo di 'Future of Work' che per noi significa creare tecnologia che non solo aumenta la produttività aziendale ma anche la soddisfazione professionale e personale dei dipendenti". Savorelli ha evidenziato come l'utilizzo dell'AI abbia già incrementato la soddisfazione dei dipendenti dell'11%, secondo la ricerca "2024 HP Work Relationship Index".La nuova strategia di HP si concentra su tre elementi chiave: produttività aziendale, soddisfazione delle persone e AI integrata. Questa approccio si manifesta in una serie di innovazioni presentate dall'azienda:





- HP Print AI: Una funzionalità rivoluzionaria che ottimizza la stampa di contenuti web, eliminando spazi bianchi inutili, rimuovendo annunci e migliorando il layout delle immagini.



- Z by HP AI Studio: Uno strumento integrato nelle nuove workstation che permette alle aziende di sviluppare modelli AI proprietari in modo sicuro.

- HP AI Companion: Un'applicazione preinstallata che sfrutta l'AI per svolgere compiti come traduzioni, analisi di file e ottimizzazione delle prestazioni del PC.

- Poly Camera Pro: Un'app che migliora significativamente l'esperienza di videoconferenza, con funzionalità avanzate di audio e video.

- Wolf Security: Un chip di sicurezza AI-powered che consente al PC di auto-ripararsi in caso di attacchi informatici.

, Print Director di HP Italy, e, Commercial Category Manager di HP Italy, hanno approfondito le nuove funzionalità AI integrate nei prodotti HP. Hanno sottolineato come queste innovazioni non solo migliorino le prestazioni dei dispositivi, ma rendano anche il lavoro più efficiente e piacevole.L'approccio di HP all'AI "locale" rappresenta un cambiamento significativo rispetto ai servizi AI centralizzati basati su cloud.

Questa strategia mira a garantire una maggiore privacy, una latenza inferiore e un'intelligenza contestuale che tiene conto del dispositivo specifico, delle abitudini dell'utente e dell'attività in corso.Savorelli ha concluso: "L'AI non solo migliorerà i PC HP, ma porterà benefici a un'ampia gamma di dispositivi, rendendo il lavoro più semplice ed efficiente". Questa visione riflette un trend più ampio nel settore tecnologico, dove l'AI sta diventando sempre più integrata e personalizzata, promettendo di trasformare radicalmente il modo in cui lavoriamo e interagiamo con la tecnologia.L'impegno di HP nell'integrare l'AI nei suoi prodotti non solo dimostra l'importanza crescente di questa tecnologia, ma anche come le aziende stiano ripensando il ruolo della tecnologia nel migliorare sia la produttività che il benessere dei lavoratori.