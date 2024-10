16/10/2024 sport

Santander diventa il nuovo sponsor della Formula 1

Santander ha recentemente annunciato una partnership di tre anni, a partire dal 2025, per diventare il nuovo F1 sponsor della serie

La partnership tra Santander e Formula 1 è stata descritta come "una nuova strategia" per la banca, che mira a aumentare la sua visibilità e la sua presenza in nuovi mercati. La banca ha scelto di collaborare con la Formula 1 perché la serie offre una piattaforma globale di intrattenimento, non solo di motorsport. Questo significa che Santander potrà raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, in particolare tra i giovani.