16/10/2024 marketing

Buy Now, Pay Later: gli italiani tra flessibilità e timori di indebitamento

Indagine Trustpilot sul BNPL: il 41% degli italiani lo usa, ma crescono le preoccupazioni sui costi

Una recente indagine condotta da Trustpilot ha esplorato il sentiment e le opinioni degli italiani riguardo alle piattaforme "Buy Now, Pay Later" (BNPL), un sistema di pagamento che consente di dilazionare il costo di un acquisto in rate. I risultati mostrano un mix di apprezzamento per la flessibilità offerta e preoccupazioni legate al rischio di indebitamento.Secondo la ricerca, il 41% degli italiani ha utilizzato almeno una volta il BNPL, con una frequenza variabile: il 16% lo usa regolarmente, mentre la maggioranza (58%) vi ricorre occasionalmente. La popolarità di questo metodo di pagamento è particolarmente elevata tra i giovani, con il 70% degli utenti nella fascia d'età 18-24 anni.Le principali motivazioni che spingono gli italiani a scegliere il BNPL sono la maggiore flessibilità finanziaria (64%), una gestione del budget più semplice (40%) e la possibilità di acquistare articoli di valore più elevato (38%). Quest'ultimo aspetto è particolarmente sentito nella fascia d'età 35-44 anni (46%).Nonostante i vantaggi percepiti, emergono anche significative preoccupazioni.