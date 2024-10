16/10/2024 leisure

L'AI e il futuro della pensione: oppure lavorerà per noi

Una provocazione su come la tecnologia sta rimodellando il nostro futuro

Questa settimana voglio fare una provocazione, per cercare di spiegare che siamo di fronte a un cambiamento epocale.

Di fatto, l'intelligenza artificiale è una GPT, che non ha nulla a che fare con ChatGTP, ma è una General Purpose Tecnology (GPT), come l'elettricità, il vapore, il digitale e via di seguito.

Innanzitutto, è importante comprendere che l'AI è una tecnologia che sta già cambiando il modo in cui lavoriamo e viviamo.

Per esempio, l'AI può essere utilizzata per automatizzare processi ripetitivi e migliorare l'efficienza delle aziende. Tuttavia, questo potrebbe anche significare che molti lavori diventeranno obsoleti, lasciando molti cittadini senza una fonte di reddito stabile.

In questo contesto, la pensione diventa un tema sempre più importante, di fatto se ne parla molto anche a livello politico, anche senza tenere conto della trasformazione digitale.

La pensione è un sistema di sicurezza sociale che garantisce un reddito ai cittadini in età avanzata, dopo che hanno terminato la loro carriera lavorativa.

Tuttavia, con l'AI che sta cambiando il modo in cui lavoriamo, è possibile che la pensione diventi obsoleta?

Una possibile soluzione potrebbe essere l'introduzione di un reddito di base universale, che garantisca a tutti i cittadini un reddito minimo indipendentemente dal loro lavoro. Questo potrebbe essere finanziato attraverso la tassazione delle aziende che utilizzano l'AI per automatizzare i processi e ridurre i costi del lavoro.

In sintesi, l'AI sta cambiando il nostro mondo in modo profondo e sta sollevando interrogativi sul futuro della pensione.

Tuttavia, è possibile che l'AI possa anche offrire soluzioni innovative per garantire una sicurezza economica ai cittadini in età avanzata.

È importante continuare a monitorare l'evoluzione dell'AI e a discutere sulle possibili soluzioni per il futuro della pensione.

.