16/10/2024 idee

Investire in data center in Italia: opportunità e sfide nel Real Estate 2024

Schmidt (DLA Piper): Italia attrattiva per investimenti immobiliari, focus su asset alternativi e data center

Il mercato immobiliare internazionale nel 2024 si trova ad affrontare un contesto di incertezza economica e instabilità geopolitica, con l'inflazione e i cambiamenti climatici che minacciano una possibile recessione. Nonostante ciò, l'Italia mostra segnali positivi e opportunità interessanti per gli investitori, come emerso durante la decima edizione di "Quo Vadis Italia?", il Real Estate Summit organizzato dallo studio legale internazionale DLA Piper.Secondo Olaf Schmidt, Head del Dipartimento Real Estate di DLA Piper per l'Italia, "Sebbene il settore sia influenzato da un clima di incertezza economica e geopolitica, le analisi che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso dell'evento hanno evidenziato come l'Italia resti attrattiva per gli investimenti nel mercato immobiliare, confermando il trend positivo di asset class quali l'alberghiero, il residenziale alternativo o i data center".Il mercato italiano ha registrato performance migliori rispetto al resto d'Europa, con un aumento degli investimenti del 54% nel primo semestre del 2024, raggiungendo i 3,5 miliardi di euro.



Tra i settori più dinamici si segnalano la logistica, che si dimostra resiliente nonostante un leggero calo, e il settore alberghiero, in crescita del 60% grazie all'offerta di lusso.Un'attenzione particolare è rivolta ai data center, che rimangono al centro degli obiettivi degli investitori. Questi asset offrono importanti rendimenti e potenzialità significative per il mercato immobiliare italiano. La delocalizzazione degli impianti potrebbe contribuire a diversificare il panorama immobiliare nazionale e contrastare l'aumento dei prezzi di immobili e terreni.Schmidt sottolinea che "In particolare, nel corso del prossimo anno, si osserverà un'attenzione sempre maggiore per gli investimenti in operational real estate che richiedono una complessità maggiore dal punto di vista gestionale, con competenze e professionalità specifiche che vanno ad aggiungersi alla gestione immobiliare".Tra le sfide principali per il settore immobiliare nel 2024 ci sarà l'adeguamento ai criteri ESG e il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

La strategia "brown to green", volta a rigenerare edifici esistenti in chiave sostenibile, si sta affermando come trend guida per gli investimenti, creando valore per il mercato e impattando positivamente sulle comunità.Per sfruttare appieno il potenziale dei data center in Italia, sarà necessario rafforzare gli investimenti e creare partnership strategiche per accelerare i tempi di realizzazione e competere efficacemente con altri Paesi europei, Stati Uniti e Cina.In conclusione, il mercato immobiliare italiano offre interessanti opportunità di investimento, in particolare nel settore dei data center e degli asset alternativi. La chiave per il successo sarà la capacità di navigare la complessità del presente, dotandosi di strumenti e competenze adeguate, e puntando su strategie sostenibili e innovative.