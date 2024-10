16/10/2024 fare

La sfida delle transizioni gemelle: come le PMI italiane possono competere

Tavazzani (Amundi): PMI italiane cruciali per il futuro sostenibile ma devono cambiare

Le transizioni gemelle, quella digitale ed ecologica, rappresentano una sfida epocale per l'Italia e l'Europa. Non sono solo trasformazioni tecnologiche o ambientali, ma il motore strategico per alimentare la competitività industriale presente e futura. Queste transizioni sono al centro delle strategie dell'Unione Europea, con il Green Deal e il Digital Compass, supportati dai finanziamenti del Next Generation EU, il piano di rilancio post-pandemico dell'Europa. L'obiettivo è creare un nesso virtuoso tra digitale e sostenibilità. Un crescente corpo normativo europeo, dalla tassonomia per le attività finanziarie sostenibili alla direttiva sulla responsabilità sociale delle imprese, mira a indirizzare risorse e capitali privati verso investimenti di medio-lungo termine. Tuttavia, questi strumenti sono stati principalmente progettati per le grandi aziende, lasciando le piccole e medie imprese (PMI) a fronteggiare una pressione regolamentare indiretta. Le PMI subiscono la pressione dai grandi attori della filiera e dalle banche, che richiedono performance ESG nelle loro politiche di credito. Questo ha portato a una riduzione del 25% delle risorse finanziarie destinate alle PMI negli ultimi 12 anni, mentre la quota di prestiti in sofferenza è aumentata dell'8,2%.