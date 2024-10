16/10/2024 fare

Banche e innovazione: la GenAI rivoluziona il settore finanziario italiano

Forum Banca 2024 (IKN): l'educazione finanziaria è fondamentale per gestire i risparmi degli italiani

La 17ma edizione di Forum Banca, organizzata da IKN Italy, ha riunito i principali attori del settore bancario, finanziario e fintech per discutere le sfide più attuali e le tendenze emergenti. L'evento ha posto l'accento sull'incontro tra innovazione tecnologica e servizi bancari tradizionali, con un focus particolare su temi cruciali come i dati ESG, l'AML (Anti-Money Laundering) e la GenAI (Generative AI) per una banca inclusiva e sicura 24/7.Tra i partecipanti di spicco, Antonio Patuelli, Presidente ABI, Mauro Pastore, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea, Lorenzo Bassani, Direttore Generale Mediobanca Premier, e Fabio Sattolo, Group Chief People and Technology Officer Covisian Group, hanno animato un dibattito centrale sulle trasformazioni in corso nel settore.Un tema ricorrente è stato il ruolo fondamentale delle banche nell'educazione finanziaria dei clienti. Come sottolineato da Patuelli, "Il benessere del futuro si costruisce gradualmente accantonando somme in ogni momento del ciclo economico".



L'importanza di indirizzare i risparmi nell'economia reale è stata evidenziata come un vantaggio sia per l'investitore che per il sistema economico italiano, caratterizzato da una forte presenza di PMI.L'innovazione tecnologica è emersa come uno dei principali driver del sistema bancario. La sicurezza delle nuove tecnologie è stata identificata come un aspetto chiave per mantenere e rafforzare la fiducia dei clienti. Inoltre, l'uso della tecnologia è stato presentato come uno strumento essenziale per elaborare e sfruttare al meglio i dati raccolti nel tempo, permettendo una comprensione più profonda dei bisogni dei clienti.Un'attenzione particolare è stata dedicata al passaggio generazionale dei patrimoni, visto come un potenziale acceleratore verso la sostenibilità. I giovani, infatti, mostrano una maggiore sensibilità verso questo tema, pur mantenendo un focus sul rendimento degli investimenti.La survey condotta da BVA DOXA per IKN Italy ha rivelato dati interessanti sulla percezione dell'impatto ambientale della digitalizzazione bancaria.

Nonostante solo il 2% del campione percepisca il settore bancario come inquinante, il 53% ritiene che i processi di digitalizzazione contribuiscano all'inquinamento ambientale. Questi dati suggeriscono la necessità di una maggiore comunicazione sui benefici ambientali della digitalizzazione.La GenAI è stata al centro di un acceso dibattito, con un focus sulle sue potenzialità e sulle sfide che comporta. È emersa la necessità di sviluppare nuovi modelli di governance per gestire questa innovazione, nonché l'importanza della qualità dei dati utilizzati per addestrare i modelli di AI.In conclusione, l'evento ha evidenziato come il settore bancario italiano stia attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata dall'innovazione tecnologica e dalla necessità di rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti. La sfida per il futuro sarà bilanciare l'adozione di nuove tecnologie con la necessità di mantenere la fiducia dei clienti e promuovere una maggiore consapevolezza finanziaria.