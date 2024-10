16/10/2024 fare

Aumento dei budget per la CyberSecurity nel 2025: le aziende affrontano nuove sfide

PwC: Il 77% delle aziende aumenterà il budget per la cyber security nel 2025

Testo:



Secondo l'indagine Global Digital Trust Insights 2025 condotta da PwC su 4.042 dirigenti ed executives business e tech in 77 Paesi, il 77% delle aziende prevede di aumentare il budget per la cyber security nel prossimo anno. Questo incremento è motivato dall'aumento delle possibili vulnerabilità informatiche. Due terzi delle aziende, equivalenti al 67%, hanno ampliato la loro esposizione e vulnerabilità aziendale a causa dell'adozione di piattaforme e strumenti digitali basati su tecnologie GenAI, registrando un incremento degli attacchi nell'ultimo anno.L’analisi mette in luce una situazione paradossale: solo il 2% delle aziende ha implementato strategie e programmi di cyber resilience, nonostante oltre il 66% degli intervistati consideri le minacce cyber una priorità da limitare nei prossimi 12 mesi. Giuseppe D’Agostino, Partner Cybersecurity & Resilience di PwC Italia, ha commentato: "La resilienza informatica è responsabilità di tutti, dal Top Management al singolo dipendente.



Dobbiamo ritenerci tutti reciprocamente responsabili."



Le principali preoccupazioni per le organizzazioni riguardano le minacce per le quali si sentono meno preparate: tecnologie cloud (42%), operazioni di hack-and-leak (38%), violazioni di terze parti (35%) e attacchi a dispositivi connessi (33%). Nonostante queste sfide, le aziende stanno aumentando gli investimenti in GenAI per rafforzare le loro capacità di cyber resilience. Il 78% dei dirigenti ha dichiarato un aumento degli investimenti in GenAI nell'ultimo anno, con il 72% che ha incrementato i costi per la gestione del rischio introdotto dall’IA.Le difficoltà nell'integrazione delle nuove tecnologie emergono chiaramente: il 39% delle organizzazioni segnala problemi con i sistemi esistenti, mentre il 37% lamenta la mancanza di politiche interne standardizzate per l'uso della GenAI. Tuttavia, il focus sulla cyber security rimane alto, con il 77% delle aziende che prevede un aumento del budget, e quasi la metà (48%) che dà priorità alla data protection e data trust.

Le motivazioni dietro questi investimenti non sono solo tecniche ma anche strategiche. Il 57% delle organizzazioni vede nella cyber security un modo per ottenere la fiducia dei clienti, mentre il 49% considera l'integrità e la fedeltà del brand. Inoltre, le normative cyber stanno giocando un ruolo cruciale, con il 96% degli intervistati che afferma che tali regolamentazioni hanno aumentato i loro investimenti in cyber security negli ultimi 12 mesi.In conclusione, l'indagine di PwC rivela un panorama in cui le aziende sono consapevoli delle crescenti minacce informatiche ma sono anche pronte a investire in soluzioni innovative per garantire la loro cyber resilience, cercando di trasformare le sfide in opportunità per un vantaggio competitivo.