16/10/2024 economia

Mercato mutui in Italia: segnali di ripresa dopo un 2023 difficile

Cobianchi (WeUnit): prospettive positive per il settore immobiliare e dei mutui nel 2025

Il mercato dei mutui in Italia ha attraversato uno dei periodi più difficili degli ultimi cinque anni nel 2023, con un volume totale di € 41.229.994.000 secondo i dati forniti da Banca d'Italia. In questo contesto sfidante, WeUnit.it, società leader nella mediazione creditizia, ha conquistato una quota di mercato dell'1,46%, pari a poco più di 600 milioni di euro.L'analisi regionale rivela una netta predominanza del Nord Italia nelle quote di mercato. La Lombardia si posiziona al vertice con € 10.565.246.000, rappresentando il 26% del mercato nazionale, seguita dal Veneto con una quota del 9% e un volume vicino ai 4 miliardi di euro. Al centro, il Lazio chiude il 2023 con una quota del 13% (€ 5.017.085.000), seguito dall'Emilia Romagna con l'11% (€ 4.303.357.000) e dalla Toscana con l'8% (€ 3.102.270.000). Nel Sud, la Campania guida la classifica con € 2.125.036.000, pari al 5% del mercato nazionale.Nonostante le difficoltà, da settembre 2023 si sono registrati i primi segnali positivi, particolarmente evidenti in alcune regioni italiane.



I tassi ipotecari, che avevano raggiunto il 4,5% alla fine del 2023 a causa delle politiche restrittive della BCE, hanno iniziato a scendere, attestandosi al 3,50% a settembre. Le previsioni indicano una ripresa per i mutui nei prossimi due anni, con una crescita stimata del +1,7% e +3,0%, leggermente inferiore rispetto alla media europea (+2,8% e 4,1%).Andrea Cobianchi, Direttore Commerciale di WeUnit.it, commenta: "Siamo ormai entrati in un contesto di lieve crescita con il costo del denaro in diminuzione ed una inflazione nell'area euro che sembra essere sotto controllo dopo un periodo di salita continua". Aggiunge inoltre che "le transazioni immobiliari nel mercato retail e non solo, registrano prospettive positive e tutto ciò ci fa ben sperare per la fine di quest'anno ed un 2025 che continuerà su questo trend positivo".Gli esperti del settore mantengono un outlook ottimista per il futuro, nonostante le recenti turbolenze geopolitiche che hanno influenzato i mercati finanziari e il prezzo del petrolio. Le previsioni indicano una crescita stimata per l'intero settore del credito del 2,4% nel 2025 e del 2,7% nel 2026.

Questi dati suggeriscono che, dopo un periodo di difficoltà, il mercato dei mutui in Italia sta mostrando segni di resilienza e ripresa. La graduale diminuzione dei tassi d'interesse e le prospettive positive per il settore immobiliare potrebbero favorire una rinnovata dinamicità nel mercato dei mutui nei prossimi anni, offrendo nuove opportunità sia per i consumatori che per gli operatori del settore.