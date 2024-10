16/10/2024 economia

Mercati in subbuglio: il dollaro USA continua la sua ascesa

Ozkardeskaya (Swissquote): scenari economici globali sotto esame

Sorpresa! Lo scorso mese l'economia statunitense ha creato più di 250.000 nuovi posti di lavoro non agricoli, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% e i salari sono cresciuti più rapidamente del previsto sia su base mensile che su base annuale. Su base annua, i lavoratori statunitensi guadagnano in media il 4% in più rispetto a un anno fa. Inoltre, gli scioperi nei porti statunitensi sono stati sospesi fino a metà gennaio e le merci verranno spostate fino a nuovo ordine. Venerdì i titoli del Tesoro statunitensi sono stati pesantemente svenduti, il rendimento a 2 anni degli Stati Uniti è salito di 25 punti base quando è diventato chiaro che la decisione della Federal Reserve (Fed) di tagliare i tassi di 50 punti base il mese scorso era probabilmente un errore. Il rendimento del decennale statunitense è aumentato di circa 12 punti base. La probabilità di altri 50 punti base da parte della Fed nella riunione di novembre è crollata a 0 e l'attività sui futures sui fondi Fed ora offre quasi il 100% di possibilità per un taglio di 25 punti base e una magra probabilità del 2% per un mancato taglio dei tassi. Di conseguenza, il Dollar Index è balzato di oltre il 2,5% la scorsa settimana, e ora sta performando sopra il livello di 102,50, il principale ritracciamento di Fibonacci del 38,2% in calo da giugno a settembre.



Un movimento decisivo al di sopra di questo livello dovrebbe mandare l'indice nella zona di consolidamento rialzista a medio termine e aprire la strada a un'ulteriore ripresa. L'EUR/USD è scivolato sotto il supporto psicologico di 1,10 venerdì scorso e sotto 1,0980, il principale ritracciamento di Fibonacci del 38,2% che distingue il trend positivo estivo da un'inversione ribassista a medio termine. E al di là del segnale tecnico che indica l'arrivo dell'autunno per l'EUR/USD, anche i fondamentali hanno senso per un euro più debole. Le economie europee non stanno andando bene, gli ultimi dati PMI hanno mostrato un'ulteriore debolezza dell'attività, l'inflazione è scesa al di sotto dell'obiettivo politico del 2% della Banca Centrale Europea (BCE). Pertanto, un'ulteriore debolezza dell'EUR/USD avrebbe senso. I prossimi obiettivi ribassisti sono 1.0930, la 100-DMA e 1.0875 - la 200-DMA. Dall'altra parte della Manica, la sterlina è stata pesantemente colpita la scorsa settimana, quando il governatore della Banca d'Inghilterra (BoE), Andrew Bailey, ha affermato che la banca potrebbe diventare un po' "più aggressiva" nel tagliare i tassi. Il cable è sceso a 1,3070 ma ha trovato supporto vicino alla sua 50-DMA, 1,3080, e non ha ancora avuto la possibilità di testare il principale supporto del 38,2%, che si trova solo pochi pip sotto il limite psicologico di 1,30.



Altrove, l'NZDUSD inizia la settimana sotto una discreta pressione di vendita poiché si prevede che la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) taglierà i suoi tassi di 50 punti base quando si riunirà questa settimana e l'USDJPY si consoliderà oltre il livello 148 questa mattina, dopo essere entrato nel mercato. zona di consolidamento rialzista a medio termine sulla scia del rifiuto del neoeletto Primo Ministro dell'idea di un altro rialzo dei tassi in Giappone quest'anno e di un ampio rally del dollaro USA. La coppia probabilmente si consoliderà nell'intervallo 148-150 fino a nuovo avviso. Anche il franco svizzero ha perso terreno nei confronti del biglietto verde la scorsa settimana. L'USD/CHF è salito sopra la sua 50-DMA poiché il nuovo governatore della Banca nazionale svizzera (BNS), Martin Schlegel, ha affermato che la banca sarà pronta a intervenire nei mercati forex per gestire il valore del franco, se necessario. In sintesi, il dollaro USA è un'offerta migliore all'inizio di questa settimana, ma il rapporto sull'inflazione statunitense previsto per giovedì potrebbe mitigare parte di questo slancio rialzista. Si prevede che l'inflazione complessiva negli Stati Uniti sia ulteriormente scesa dal 2,5% al 2,3% a settembre.

Ma l'inflazione core è ancora al di sopra della soglia del 3%. I dati in linea con le aspettative, o idealmente più deboli del previsto, manterranno le colombe della Fed al comando del mercato, anche se a questo punto un altro taglio di 50 punti base sembra inverosimile. Il rischio principale è quello di vedere un dato più forte del previsto che rafforzerebbe l'idea che la Fed potrebbe aver commesso un errore tagliando i tassi di 50 punti base e aumenterebbe le possibilità di un mancato taglio a novembre. La stagione degli utili inizierà questo venerdì con grandi utili bancari. Le stime sugli utili del terzo trimestre sono scese da una crescita del 7,9% stimata a luglio al 4,7%, ma quest'ultima non ha impedito all'S&P 500 di recuperare le perdite estive. L'indice viene scambiato al 2% sopra il picco di luglio e le aspettative più basse sono più facili da battere.



Ipek Ozkardeskaya, analista senior Swissquote