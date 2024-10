16/10/2024 digital

Trasformazione digitale: le sfide e le opportunità per le aziende nel 2024

IDC: solo l'11% delle aziende sono veri leader digitali, nonostante il 41% si consideri tale

La trasformazione digitale sta ridefinendo il panorama aziendale, ponendo nuove sfide e opportunità per le imprese di ogni dimensione. Secondo i dati di IDC, nonostante il 41% dei CEO intervistati si consideri alla guida di un'azienda "principalmente digitale", solo l'11% può essere effettivamente classificato come "leader nel business digitale". Questa discrepanza evidenzia un gap significativo tra la percezione e la realtà della maturità digitale nelle aziende. I veri leader digitali si distinguono per l'adozione di strategie olistiche che integrano profondamente la tecnologia nei processi aziendali. Questi pionieri investono in tecnologie all'avanguardia, considerano i dati come una risorsa strategica fondamentale per l'AI e integrano questi strumenti nei processi operativi chiave. Le loro architetture digitali sono strettamente allineate alla strategia IT complessiva, e pongono una forte enfasi sul reclutamento e il coinvolgimento dei dipendenti in questa trasformazione. D'altra parte, molte aziende che si considerano digitali faticano a raggiungere questi standard elevati. Le sfide principali includono l'utilizzo di tecnologie inadeguate, un uso limitato dei dati e la mancata automazione dei processi chiave.



Queste lacune impediscono loro di trarre un vero vantaggio competitivo dalla tecnologia, nonostante gli investimenti effettuati. La crescente importanza dell'intelligenza artificiale nel panorama aziendale è evidenziata dalle previsioni di IDC, secondo cui la spesa per l'AI e la sua catena di fornitura rappresenterà il 3,5% del PIL globale entro il 2030. Questo trend sta spingendo i CEO a intensificare le iniziative in questo campo, assegnando budget specifici e garantendo maggiore visibilità ai progetti legati all'AI. Tuttavia, l'adozione dell'AI non è priva di sfide. I leader aziendali devono navigare in un contesto complesso, caratterizzato da crescenti minacce informatiche e un panorama normativo in rapida evoluzione. Ciò ha portato a un aumento significativo della spesa in tecnologie di sicurezza, gestione del rischio e conformità, con una particolare attenzione alla cybersecurity da parte dei C-level. Un altro aspetto cruciale è l'enfasi crescente su un'AI più responsabile. I CEO stanno dando priorità a questioni come la fiducia, la valutazione critica dei fornitori tecnologici e la sostenibilità. Questo approccio riflette una consapevolezza sempre maggiore delle implicazioni etiche e sociali dell'AI, oltre che delle sue potenzialità tecniche.



Per affrontare queste tematiche cruciali, IDC ha organizzato l'IDC Data & AI Forum 2024, che si terrà il 17 ottobre presso il Magna Pars Event Space di Milano. L'evento si propone di offrire un'analisi approfondita su come governare e gestire al meglio l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di accelerare la crescita e l'efficienza del business aziendale attraverso una gestione ottimale dei dati. L'evento sarà condotto da Roberta Bigliani, Group VP, Head of Insights, IDC EMEA, e Silvia Piai, Research Director, IDC Insights Europe. Le due esperte guideranno discussioni con leader di importanti aziende italiane, che condivideranno le loro esperienze dirette e le best practice nel campo della trasformazione digitale e dell'implementazione dell'AI. Questo forum rappresenta un'opportunità unica per i dirigenti aziendali di confrontarsi con le ultime tendenze e strategie nel campo della digitalizzazione e dell'AI, fornendo preziosi spunti per navigare le sfide e cogliere le opportunità offerte da queste tecnologie emergenti. La trasformazione digitale non è più solo una questione di adozione tecnologica, ma richiede un cambiamento culturale e organizzativo profondo.

Le aziende che riusciranno a integrare con successo l'AI e altre tecnologie avanzate nei loro processi decisionali e operativi saranno quelle che potranno godere di un vantaggio competitivo significativo nel mercato globale sempre più digitalizzato. Inoltre, l'evento metterà in luce l'importanza crescente della gestione responsabile dei dati. Con l'aumento esponenziale della quantità di dati generati e utilizzati dalle aziende, diventa cruciale implementare strategie efficaci per la loro raccolta, analisi e protezione. Questo non solo per rispettare le normative sempre più stringenti in materia di privacy e sicurezza, ma anche per costruire e mantenere la fiducia dei clienti e degli stakeholder. Un altro tema centrale sarà l'impatto dell'AI sull'occupazione e sulle competenze richieste. Mentre l'automazione e l'AI stanno trasformando molti ruoli tradizionali, stanno anche creando nuove opportunità di lavoro e richiedendo nuove competenze. Le aziende leader stanno investendo significativamente nella formazione e nello sviluppo del proprio personale per prepararli a lavorare efficacemente in un ambiente sempre più digitalizzato e guidato dall'AI. L'IDC Data & AI Forum 2024 affronterà anche il tema della sostenibilità digitale.

Con la crescente consapevolezza dell'impatto ambientale delle tecnologie digitali, le aziende sono chiamate a implementare soluzioni che non solo migliorino l'efficienza operativa, ma che siano anche sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo include l'ottimizzazione dei data center, l'uso di energie rinnovabili e lo sviluppo di algoritmi di AI più efficienti dal punto di vista energetico. In conclusione, l'evento si propone come un punto di riferimento fondamentale per i leader aziendali che vogliono comprendere e sfruttare al meglio le potenzialità della trasformazione digitale e dell'AI. Offrirà una piattaforma unica per il networking, la condivisione di conoscenze e l'esplorazione di soluzioni innovative che possono guidare la crescita e l'innovazione aziendale nel prossimo futuro. Le aziende che sapranno cogliere le opportunità offerte da questa evoluzione tecnologica, affrontando in modo proattivo le sfide associate, saranno quelle meglio posizionate per prosperare nell'economia digitale del futuro. L'IDC Data & AI Forum 2024 si presenta quindi come un appuntamento imperdibile per tutti i decision-maker aziendali che vogliono essere in prima linea in questa trasformazione epocale.