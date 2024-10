16/10/2024 digital

NetSuite in Italia: scalabilità e Intelligenza Artificiale al servizio dell'ERP per le PMI

Patel (Oracle NetSuite): la piattaforma unifica dati e sfrutta l'AI per potenziare le aziende italiane, facilitando l'espansione e l'efficienza operativa

Il panorama delle applicazioni ERP si sta facendo molto interessante, soprattutto grazie all'integrazione con l'Intelligenza Artificiale e la miriade di applicazioni per i mercati verticati. Abbiamo intervistato Ham Patel, COO di Oracle NetSuite EMEA per capire la strategia per il mercato italiano proprio nell'ottica di capire il livello di innovazione che un'applicazione come questa può portare alle nostre PMI, soprattutto a quelle con respiro internazionale.



Se parliamo di mercato italiano, come lo vede?



L'Italia rappresenta un mercato significativo per noi di Oracle NetSuite. Siamo attivi qui da diversi anni, concentrandoci in particolare sulle piccole e medie imprese di vari settori come l'ospitalità, l'educazione e i servizi. NetSuite è molto adatto per queste aziende non solo all'interno dell'Italia ma anche per quelle che cercano di espandersi a livello internazionale, grazie alla nostra capacità di aggiungere facilmente nuovi paesi e giurisdizioni fiscali.



Il modello di dati unificato di NetSuite come impatta sui clienti?



La nostra piattaforma unificata integra tutte le funzioni aziendali principali?vendite, informazioni sui clienti, catena di fornitura?in un unico modello di dati.



Questa integrazione è cruciale per le piccole imprese poiché elimina la necessità di sistemi disparati, semplificando le operazioni e fornendo visibilità in tempo reale attraverso il business. Questa interconnessione aiuta a prendere decisioni informate rapidamente, cosa vitale per le aziende in crescita.



Con l'ascesa dell'AI, come questa tecnologia si sta integrando Oracle NetSuite per avvantaggiare i suoi utenti?



In NetSuite, stiamo integrando l'AI nei nostri processi per migliorare la produttività degli utenti senza complicare la loro interazione con il sistema. Ad esempio, il nostro Supply Chain Control Tower utilizza l'IA per ottimizzare la logistica e fornire aggiornamenti in tempo reale, rendendo le operazioni più efficienti senza che l'utente debba comprendere la tecnologia IA sottostante. Ci stiamo concentrando su assistenti AI e strumenti come il text enhance, che aiuta nella generazione di contenuti allineati con lo stile aziendale, snellendo compiti come l'aggiornamento dei cataloghi prodotti.



Qual è il percorso di innovazione di NetSuite, in particolare con l'AI?



La nostra strategia di innovazione implica rendere i processi degli utenti più efficienti attraverso l'AI.



Stiamo sviluppando assistenti AI che forniscono suggerimenti durante le vendite o altre operazioni, proponendo azioni come il cross-selling basato sui dati dei clienti. Inoltre, strumenti di AI generativa aiutano nell'automazione e stilizzazione della creazione di contenuti, assicurando che corrispondano al branding dell'azienda. Il nostro obiettivo è rendere l'AI un alleato invisibile ma potente nelle attività quotidiane delle imprese.



Come vede l'evoluzione dell'ERP nel nostro paese?



Le piccole e medie imprese devono avere applicativi al passo con le loro esigenze e noi che le offriamo sul cloud diamo loro un vantaggio. NetSuite per esempio offre molto di più, perché è un sistema aziendale integrato. In Italia, nonostante i sistemi ERP tradizionali non siano così prevalenti, vediamo crescere l'adozione perché offriamo scalabilità, flessibilità e una suite di strumenti oltre l'ERP tradizionale. La nostra base clienti, che include aziende come Basco Bus nel trasporto, WeSchool nell'educazione e altre nel fintech, mostra la nostra versatilità in diversi settori.





Quanto sono importanti le partnership nella strategia di NetSuite in Italia?



Le partnership sono parte integrante della nostra strategia in Italia. Lavoriamo sia con partner di implementazione come Deloitte sia abbiamo i nostri team di canale per estendere la nostra portata. Queste partnership ci permettono di servire efficacemente vari verticali e regioni, garantendo supporto locale ed esperienza, che è cruciale per la nostra espansione e la soddisfazione del cliente.