09/10/2024 sport

Verizon Business: il gigante delle telecomunicazioni entra nel calcio mondiale

Vestberg (Verizon): Impegno per connettere i tifosi di tutto il mondo durante i Mondiali

Verizon Business, leader globale nelle telecomunicazioni, ha siglato un accordo storico con la FIFA, diventando lo sponsor ufficiale dei servizi di rete per la Coppa del Mondo FIFA 2026? in Canada, Messico e Stati Uniti. L'azienda assumerà anche il ruolo di Tournament Supporter negli USA per la Coppa del Mondo FIFA Femminile 2027?. Questa partnership segna un momento cruciale per entrambe le organizzazioni, rappresentando il primo accordo di questo tipo tra Verizon Business e la FIFA. L'azienda si impegna a fornire servizi di connettività all'avanguardia negli stadi, nei luoghi ufficiali e nelle varie attività del torneo, garantendo un'esperienza senza precedenti per utenti, giocatori e media. Hans Vestberg, Presidente e CEO di Verizon Business, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione: "La Coppa del Mondo maschile 2026 e quella femminile del 2027 sono eventi che riuniscono persone provenienti dal tutto il mondo, accomunate dalla forte passione per il pallone. Ci impegniamo affinché gli amanti di questo sport riescano a gioire in ogni momento dello spettacolo calcistico, sia che si trovino allo stadio sia in movimento.



Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha accolto con entusiasmo questa partnership, evidenziando il ruolo cruciale di Verizon nel connettere tifosi, giocatori, partner e media durante questi eventi globali. La Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà un evento storico, tornando negli Stati Uniti per la prima volta dal 1994 e coinvolgendo anche Canada e Messico. Con 48 squadre e 104 partite, sarà la più grande edizione mai disputata. Verizon Business si sta preparando per gestire l'enorme afflusso di visitatori, garantendo connessioni affidabili in stadi, comunità e città. L'azienda ha anche sviluppato un programma innovativo per offrire accesso alla rete agli spettatori internazionali fin dal loro arrivo negli Stati Uniti e in Canada. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027?, che si terrà in Brasile, Verizon Business sarà l'Official Tournament Supporter negli Stati Uniti. L'azienda promette di offrire ai fan esperienze uniche prima, durante e dopo le partite, includendo attivazioni, omaggi esclusivi e incontri con le giocatrici. Questa partnership rappresenta un significativo passo avanti nella convergenza tra tecnologia e sport.

Verizon Business si impegna a sfruttare la sua esperienza nel settore delle telecomunicazioni per elevare l'esperienza dei tifosi di calcio a livello globale, dimostrando come la connettività avanzata possa trasformare eventi sportivi di questa portata. L'accordo sottolinea anche l'importanza crescente della tecnologia nel mondo dello sport, con particolare attenzione alla creazione di esperienze immersive e coinvolgenti per i tifosi, sia in loco che a distanza. Questo approccio potrebbe stabilire un nuovo standard per future collaborazioni tra giganti tecnologici e organizzazioni sportive internazionali.