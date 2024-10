09/10/2024 marketing

L'RFID protagonista nel retail: accuratezza dello stock e omnicanalità

Manhattan Associates: migliora l'accuratezza dell'inventario nei negozi fino al 98%, potenziando l'eCommerce

L'evoluzione del commercio al dettaglio sta portando a una sempre maggiore integrazione tra punti vendita fisici e digital commerce. Secondo il Wall Street Journal, nel 2023 quasi il 42% degli ordini online ha coinvolto i negozi fisici, sia come centri di fulfilment che come punti di ritiro/restituzione, con un notevole aumento rispetto al 27% del 2015. Questa trasformazione è guidata dalla domanda dei consumatori di consegne rapide e gratuite, oltre che da opzioni omnicanale come il BOPIS (Buy Online, Pick Up in Store), il ritiro a bordo strada e la spedizione dal negozio. La tendenza pone una sfida cruciale: l'accuratezza dell'inventario. Mentre nei centri di distribuzione l'accuratezza dello stock si aggira intorno al 99%, nei negozi scende al 60-70%. È qui che entra in gioco la tecnologia RFID (Radio-Frequency Identification), capace di migliorare drasticamente la precisione dell'inventario in-store. Amy Tennent, Senior Director of Product Management di Manhattan Associates, sottolinea come molti clienti dell'azienda abbiano rivoluzionato le operazioni dei propri punti vendita grazie all'RFID.



"Con questa tecnologia, è possibile eseguire un conteggio settimanale dell'intero stock in circa 30-40 minuti, migliorando l'accuratezza dal 60% a oltre il 98% in alcuni casi", afferma Tennent. L'elevata accuratezza dell'inventario permette ai retailer di presentare con sicurezza un maggior numero di articoli nei canali digitali, aumentando le vendite e la soddisfazione dei clienti. Inoltre, aiuta a prevenire la riduzione degli ordini, i ritardi nelle consegne e l'aumento dei costi di evasione. Gli scanner RFID portatili offrono ulteriori vantaggi, come la funzione "contatore geiger" per localizzare prodotti mal posizionati e assicurare un assortimento completo nel front-store. Brent Brown, Vice Presidente e General Manager, Advanced Location Technologies di Zebra Technologies, evidenzia: "Manhattan Associates propone soluzioni per i punti vendita integrate che supportano direttamente l'RFID, migliorando la gestione dello stock, l'evasione degli ordini online e il servizio clienti". La tecnologia RFID sta trasformando anche i sistemi POS (Point-of-Sale), rendendo le transazioni più veloci e accurate. Gli operatori possono scansionare rapidamente più prodotti con un unico movimento, riducendo i tempi di attesa e migliorando l'esperienza del cliente.

In conclusione, l'RFID si sta rivelando un fattore chiave per i retailer che desiderano ottimizzare i processi di store, aumentare l'efficienza nell'evasione degli ordini online e coinvolgere dipendenti e consumatori in modo innovativo. La digitalizzazione e l'automazione dei flussi di lavoro nei canali fisici stanno trasformando i punti vendita in veri e propri centri di commercio omnicanale, in grado di rispondere efficacemente alle mutevoli esigenze dei consumatori moderni.