Private capital: la nuova frontiera degli investimenti per le PMI italiane - Libro "Private Capital"

Ippolito e Etro (Clessidra e SDA Bocconi) analizzano il ruolo crescente di private equity e private debt

Il panorama degli investimenti per le piccole e medie imprese italiane sta vivendo una significativa evoluzione, con un crescente interesse verso forme di private capital come il private equity e il private debt. Questo trend è al centro del nuovo libro "Private Capital. Principi e pratiche di private equity e private debt", scritto da Roberto Ippolito, Managing Director di Clessidra Private Debt Fund, e Leonardo Etro, Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A presso SDA Bocconi School of Management. Gli autori evidenziano come le PMI siano sempre più alla ricerca di investitori che vadano oltre il semplice apporto di capitale, offrendo anche un supporto strategico e finanziario. "Fornendo finanza di medio-lungo termine a fronte di cash-flow attesi dell'azienda target," spiegano Ippolito ed Etro, "i fondi di private equity e private debt usano una metodologia e un approccio similare."



Il libro offre una guida dettagliata alle varie fasi di un deal, dalla due diligence (contabile, finanziaria e di business) alla valutazione d'azienda, fino alla strutturazione dell'accordo e alla predisposizione della documentazione legale per il closing.



Questo approccio pratico colma un gap nell'analisi di un settore in rapida espansione. Il fenomeno del private capital si inserisce nel più ampio contesto degli investimenti alternativi, un settore che ha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi decenni. Dalle cifre riportate nel libro, emerge che il volume di questi investimenti è passato da mille miliardi di dollari nel 1999 a oltre 18 mila miliardi nel 2022, con previsioni di raggiungere i 25 mila miliardi entro il 2027. Questa crescita è guidata da diversi fattori, tra cui cambiamenti regolamentari e tecnologici. Il private equity e il private debt rappresentano una quota significativa e in rapida espansione all'interno di questo settore, offrendo nuove opportunità sia per gli investitori che per le aziende in cerca di finanziamenti. L'opera di Ippolito ed Etro si propone come una risorsa preziosa per imprenditori, manager e professionisti del settore finanziario, fornendo una comprensione approfondita delle dinamiche e delle pratiche del private capital. In un contesto economico in continua evoluzione, la conoscenza di questi strumenti finanziari diventa sempre più cruciale per le PMI che mirano a crescere e competere efficacemente sul mercato.

Il libro sottolinea l'importanza per le aziende di comprendere a fondo le modalità di azione dei fondi di private equity e private debt, al fine di sfruttare al meglio le opportunità offerte da queste forme di investimento. Questo approccio può portare non solo a un rafforzamento finanziario, ma anche a un miglioramento delle capacità strategiche e operative delle imprese.



