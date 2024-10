09/10/2024 idee

Export distretti industriali: timidi segnali di ripresa nel 2° trimestre 2024

Crescita dell'1,4% a prezzi correnti. Bilancio semestrale positivo (+0,2%). Agro-alimentare e moda trainano la ripresa.

Nel secondo trimestre del 2024, l'export dei distretti industriali italiani ha mostrato timidi segnali di ripresa, registrando una crescita dell'1,4% a prezzi correnti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo risultato ha contribuito a rendere positivo il bilancio dei primi sei mesi dell'anno, con un progresso dello 0,2%. Sebbene non si possa ancora parlare di una completa uscita dalla fase di debolezza, questa inversione di tendenza rappresenta un importante segnale di tenuta in un contesto internazionale caratterizzato da una domanda poco brillante. Il numero dei distretti in crescita è aumentato significativamente, passando da 53 nel primo trimestre a 70 nel secondo. L'industria agro-alimentare ha continuato a mostrare una performance positiva, con una crescita del 6,4% nel secondo trimestre. Anche i distretti specializzati in beni di consumo della moda hanno mantenuto un trend positivo (+5,7%), trainati principalmente dall'Oreficeria di Arezzo. Gli altri settori, pur non tornando a crescere, hanno evidenziato un'attenuazione o un azzeramento del calo tendenziale. Tra i distretti che hanno risentito maggiormente del peggioramento delle condizioni di domanda si segnalano la Pelletteria e delle Calzature di Firenze e i Metalli di Brescia.



L'analisi dei mercati di sbocco offre un quadro variegato:



- I distretti sono riusciti a sfruttare le opportunità di crescita provenienti dai mercati extra-europei.



- Le vendite estere hanno subito cali in gran parte dei principali mercati europei, con l'eccezione della Spagna.



- Si è registrata un'inversione di tendenza delle esportazioni in Cina che, dopo un buon primo trimestre, hanno segnato un -5,1% nei mesi primaverili, principalmente a causa degli arretramenti nei flussi di meccanica e mobili.



A livello territoriale, nel secondo trimestre 2024 spiccano i dati positivi dei distretti del Centro (+12,8%) e del Mezzogiorno (+3,9%), con un bilancio positivo anche nel complesso dei primi sei mesi dell'anno. Nel Nord, l'evoluzione dell'export è rimasta negativa, ma la riduzione si è attenuata e alcune regioni, come Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte, hanno addirittura registrato un aumento dei valori esportati. Per la seconda parte dell'anno, l'evoluzione dell'export dei distretti industriali italiani continuerà a essere condizionata dalla debole dinamica degli scambi mondiali di merci.

La variabilità dei risultati resterà elevata, in funzione del settore di specializzazione, delle aree geografiche presidiate e del posizionamento competitivo delle singole realtà distrettuali.