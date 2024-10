09/10/2024 idee

Digitalizzazione e AI: le nuove frontiere dell'IP nelle imprese italiane

Trevisan & Cuonzo: come digitalizzazione e AI stanno trasformando le aziende italiane

Quale ruolo giocheranno la digitalizzazione e l'Intelligenza Artificiale (AI) tra le imprese italiane per ottenere maggiore efficienza, essere sempre più competitive e innovative? Quali le prospettive future che attendono il sistema imprenditoriale negli anni a venire? E come affrontano il cambiamento? Sono alcuni dei quesiti cui risponde l'indagine dal titolo "AI e digitalizzazione: le nuove frontiere dell'IP (Intellectual Property)", argomento molto attuale, realizzata da Centro Studi TopLegal Consulting, tra gennaio e aprile 2024, per conto dello Studio legale Trevisan & Cuonzo. I risultati dell'Osservatorio IP 2024, sono il frutto di un'analisi condotta su un campione di 50 aziende italiane, con un fatturato compreso tra i 100 milioni e oltre 10 miliardi di euro, e leader in settori quali infrastrutture e trasporti (17%), lusso (17%), scienze della vita (17%), alimentare [food&beverage] (13%), tecnologia, TMT (15%), banche e assicurazioni (8%), energia (7%), PMI [piccole e medie Imprese] (4%) e pubblica amministrazione (2%). Il rapporto si propone di mettere in luce le sfide e le opportunità della digitalizzazione e dell'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) nei processi aziendali.







Digitalizzazione: uno strumento per migliorare l'efficienza e la competitività



Nella trasformazione digitale le imprese italiane sono sulla buona strada: oltre il 60% delle imprese italiane infatti ha già avviato un percorso di digitalizzazione, mentre il 37% è in fase avanzata. Le aziende stanno utilizzando la digitalizzazione principalmente per la creazione e gestione dei documenti, l'amministrazione, l'automazione delle procedure e la contabilità. Tra i principali vantaggi riscontrati gli intervistati rilevano: una migliore efficienza operativa (89%), la semplificazione dei processi (74%), una migliore analisi dei dati (72%). Sebbene per l'81% dei rispondenti si sia resa necessaria l'assistenza da parte di un esperto per favorire la digitalizzazione. Di questi il 60% ha inoltre creato un gruppo interno ad hoc. Gestita internamente per il 98%, l'assistenza legale in materia di digitalizzazione e innovazione rappresenta in media l'8% del budget stanziato per le attività di digitalizzazione. L'aumento della competitività e il miglioramento dell'esperienza del cliente pesano rispettivamente invece per il 46% e il 30%. A fronte di questi vantaggi positivi le imprese si trovano ad affrontare sfide dovute alla mancanza di competenze digitali (57%), a problemi di sicurezza informatica (54%), di integrazione con i sistemi esistenti (52%) e alla resistenza al cambiamento da parte dei propri dipendenti (44%) costi (43%), privacy (41%) e la difficoltà nel tenere il passo con i cambiamenti tecnologici (37%) sono ulteriori aspetti che contribuiscono a rallentare il raggiungimento di tali obiettivi.







Intelligenza Artificiale: il motore dell'innovazione



Il 53% delle aziende ha integrato sistemi di AI, utilizzandoli in campi quali la reportistica, la gestione dei contratti, l'automatizzazione dei processi e l'analisi predittiva, rilevando importanti benefici e miglioramento delle performance. All'AI riconoscono infatti una maggiore automazione delle attività ripetitive, ma soprattutto un significativo vantaggio competitivo grazie alla qualità migliorata dei servizi e alla capacità di prevedere eventi futuri tramite algoritmi avanzati. A fronte dei vantaggi evidenziati dalle risposte degli intervistati emergono anche le sfide che le imprese si trovano a fronteggiare nell'integrazione dell'AI, riguardano essenzialmente i rischi per la sicurezza e la privacy, la qualità e la disponibilità dei dati, l'utilizzo inconsapevole degli stessi in processi decisionali, l'integrazione con i sistemi esistenti, quindi l'interoperabilità degli strumenti, i costi di implementazione. Sul fronte delle nuove tecnologie e degli strumenti implementati all'interno delle aziende ci sono le Chatbots e il Machine Learning, ovvero sistemi che consentono di apprendere o di migliorare le performance in base ai dati utilizzati.