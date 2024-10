09/10/2024 economia

Robeco lancia strategia High Income Green Bonds: innovazione nel credito sostenibile

Kohler (Robeco): Risposta al crescente interesse per investimenti nella transizione verde e reddito appetibile

Robeco ha introdotto una nuova strategia di investimento chiamata High Income Green Bonds, posizionandosi tra i pionieri nel mercato del credito con un approccio ad alto reddito focalizzato sui green bond e conforme all'Articolo 9 dell'SFDR. Questa iniziativa rappresenta un'importante innovazione nel settore degli investimenti sostenibili. La strategia, gestita con un approccio globale e svincolato da benchmark, investe in tutti i settori del credito in cui vengono emessi green bond. L'obiettivo è rispondere alla crescente domanda degli investitori per una gamma diversificata di questi titoli, che nel 2023 hanno rappresentato oltre il 60% delle vendite nel mercato globale delle obbligazioni ESG. I green bond si stanno affermando come uno strumento chiave per investire nella transizione verso le energie pulite. I proventi di queste emissioni sono destinati a progetti ambientali che promuovono pratiche più ecologiche, supportando gli sforzi di decarbonizzazione delle imprese impegnate nella transizione sostenibile. Per selezionare le obbligazioni idonee, Robeco applica un rigoroso quadro di riferimento in cinque fasi.



Tutte le obbligazioni corporate che rientrano nella definizione di green bond devono superare con successo questi criteri. Successivamente, il portfolio manager decide l'inclusione nel portafoglio basandosi sulle prospettive di investimento e in linea con il processo di investimento obbligazionario della strategia. Joop Kohler, Head of Credits di Robeco, ha commentato: "High Income Green Bonds è la prima strategia di Robeco incentrata esclusivamente su green bond di emittenti corporate. La strategia coniuga efficacemente le nostre profonde competenze in materia di sostenibilità con il lungo track record e le capacità del nostro team obbligazionario."



Kohler ha inoltre sottolineato come questa strategia risponda al duplice obiettivo di generare un reddito appetibile per i clienti e fornire agli investitori uno strumento fondamentale per realizzare i loro obiettivi di impatto. Questi potrebbero includere un maggiore allineamento a obiettivi di investimento dettati dalla regolamentazione o la realizzazione di un impatto più significativo attraverso investimenti mirati che sostengono la transizione sostenibile. L'introduzione di questa strategia da parte di Robeco evidenzia la crescente importanza dei green bond nel panorama degli investimenti sostenibili e la necessità di soluzioni innovative che combinino rendimento finanziario e impatto ambientale positivo.