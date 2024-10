09/10/2024 digital

Innovazione digitale contro i disturbi alimentari: arriva mySMART Diary

Epifani (Fondazione per la Sostenibilità Digitale): tecnologia digitale strumento imprescindibile per la sostenibilità

La Fondazione per la Sostenibilità Digitale ha presentato oggi mySMART Diary, la prima web app a livello internazionale progettata per supportare psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili nel trattamento dei disturbi del comportamento alimentare (DCA). Questa innovativa soluzione digitale rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro una patologia che colpisce circa 3 milioni di persone in Italia, con un'incidenza crescente tra i giovani. mySMART Diary è il risultato del programma Digital4Aid, un'iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione con il sostegno dei partner degli Stati Generali per la Sostenibilità Digitale. L'obiettivo del programma è sviluppare soluzioni innovative che, attraverso la sostenibilità digitale, affrontino le sfide poste dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, ha sottolineato l'importanza di questo progetto: "mySMART Diary nasce nell'ambito del programma Digital4Aid, un'iniziativa di beneficenza promossa dalla Fondazione con il sostegno dei partner degli Stati Generali per la Sostenibilità Digitale.



L'obiettivo è quello di sviluppare annualmente soluzioni innovative che, grazie alla sostenibilità digitale, possano affrontare le sfide poste dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell'Agenda 2030 dimostrando come la tecnologia digitale, correttamente approcciata, sia uno strumento imprescindibile per la sostenibilità". La web app utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale e modelli di mentalizzazione per offrire un supporto completo sia ai terapeuti che ai pazienti. Giuliano Castigliego, Direttore Scientifico di mySMART Diary, ha spiegato: "mySMART Diary è un diario digitale pensato per supportare chi soffre di disturbi alimentari, permettendo di monitorare non solo il comportamento alimentare, ma anche di evidenziare i disturbi emozionali e relazionali sottostanti". Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Microsoft Italia, che ha fornito la piattaforma di Intelligenza Artificiale, e Almawave, che ha sviluppato l'applicativo e le interfacce conversazionali. Altre aziende partner come Deda.Next, DXC Technology Italia, R1 Group e Sopra Steria hanno contribuito al successo dell'iniziativa.



mySMART Diary funziona consentendo ai pazienti di registrare i propri comportamenti alimentari, gli eventi scatenanti e le emozioni associate. L'Intelligenza Artificiale analizza questi dati e suggerisce letture mirate, incoraggiando la riflessione e l'auto-consapevolezza. Il sistema elabora poi un profilo di mentalizzazione che viene messo a disposizione del terapeuta, facilitando così il processo di cura. La web app verrà presto testata presso il reparto di psicoterapia dei Servizi Psichiatrici del Canton Grigioni (Svizzera) e presso l'Azienda USL di Bologna. Grande attenzione è stata posta alla privacy degli utenti e alla sostenibilità complessiva dell'applicazione, sviluppata seguendo la prassi UNI 147:2023. L'introduzione di mySMART Diary rappresenta un significativo passo avanti nell'utilizzo della tecnologia per affrontare problemi di salute mentale, dimostrando come l'innovazione digitale possa avere un impatto concreto e positivo sulla vita delle persone. Matteo Mille, Chief Sales Enablement & Operations di Microsoft Italia, ha commentato: "L'intelligenza artificiale sta trasformando la nostra società in modi straordinari e il suo utilizzo etico e responsabile può generare opportunità senza precedenti in tutti i settori e ambiti. mySMART Diary è un esempio concreto di come questa tecnologia può avere un impatto positivo nella vita delle persone ". Valeria Sandei, Amministratore Delegato di Almawave, ha aggiunto: "L'applicazione dell'IA a progetti come mySMART Diary dimostra concretamente come il digitale possa fare la differenza in termini di efficienza, ma anche di impatto umano e sociale. Grazie all'AI è possibile offrire un supporto personalizzato a chi si occupa di disturbi alimentari, un alleato prezioso per terapeuti e pazienti, liberando tempo e risorse per un'attenzione più umana e profonda". L'importanza di questo strumento è stata sottolineata anche da Rahul Gupta, Direttore del Centro per i Disturbi Psichiatrici di Coira, che ha definito mySMART Diary "uno strumento all'avanguardia che supporta sia i terapeuti che i pazienti nel raggiungere i migliori risultati e migliorare significativamente l'assistenza". Il progetto mySMART Diary si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la salute mentale, specialmente tra i giovani. La collaborazione tra istituzioni, aziende tecnologiche e professionisti della salute mentale rappresenta un modello innovativo per affrontare sfide complesse come i disturbi alimentari.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito medico e psicologico sta dimostrando un potenziale significativo, non per sostituire il terapeuta, ma per supportare, integrare e perfezionare l'attività professionale. Inoltre, l'uso della gamification rende l'accesso ai processi diagnostici e terapeutici più attraente, soprattutto per i pazienti più giovani. mySMART Diary rappresenta un esempio concreto di come la sostenibilità digitale possa contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare nell'ambito della salute e del benessere. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra settore pubblico, privato e non profit possa portare a soluzioni innovative e efficaci per affrontare problemi sociali complessi. mySMART Diary si configura come un importante passo avanti nella lotta contro i disturbi alimentari, offrendo uno strumento all'avanguardia che sfrutta le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e l'efficacia dei trattamenti. Il suo sviluppo e implementazione potrebbero aprire la strada a nuove applicazioni della tecnologia digitale nel campo della salute mentale, contribuendo a un futuro più sostenibile e inclusivo.