09/10/2024 digital

DeepFake: la nuova minaccia digitale che preoccupa aziende e cittadini

Neri (Ipsos): Necessario un approccio integrato per affrontare i rischi dei DeepFake

Il fenomeno dei DeepFake, sofisticate falsificazioni digitali create con l'Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI), sta suscitando crescente attenzione e preoccupazione a livello globale. Uno studio condotto da Ipsos, presentato durante l'evento "Deepfake: tra realtà e illusione" in collaborazione con lo Studio Previti, ha analizzato la percezione e l'impatto di questa tecnologia emergente. La ricerca rivela che il 74% delle persone a livello mondiale e il 71% in Italia è consapevole delle capacità dell'AI di generare immagini e narrazioni estremamente realistiche. Paesi come Indonesia (89%), Perù (82%) e Cile (81%) mostrano i livelli più alti di consapevolezza. La disinformazione e le fake news rappresentano una preoccupazione significativa, con il 51% degli intervistati che ritiene l'AI un fattore di aumento del rischio di diffusione di notizie false. In Italia, questa percentuale si attesta al 46%. Nonostante la crescente attenzione, in Italia solo il 30% della popolazione conosce precisamente il termine "DeepFake", con una percentuale ancora più bassa tra le donne (57% non ne ha mai sentito parlare).



Le aziende, invece, mostrano una maggiore familiarità con il concetto, con il 64% che conosce il termine. Le preoccupazioni legate ai DeepFake sono diffuse, con il 78% di persone e aziende che esprime timori. Tra le principali preoccupazioni figurano la passività delle persone (59% tra le aziende e 55% tra i cittadini) e i rischi per la democrazia (50% tra i cittadini e 49% tra le aziende). Per contrastare il fenomeno, cittadini e aziende chiedono principalmente software di riconoscimento dei DeepFake (47% e 64% rispettivamente), regole legali più chiare (42% e 34%) e pene più severe per truffe e furti di identità (36% per i cittadini). Nicola Neri, CEO di Ipsos, sottolinea l'importanza di un approccio integrato che combini informazione, formazione, sviluppo tecnologico e regolamentazione per affrontare i rischi associati ai DeepFake. Evidenzia inoltre l'importanza per le aziende di essere preparate a gestire queste minacce, valorizzando la propria reputazione come prima linea di difesa. Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, definisce il DeepFake come "una delle minacce più gravi, capace di ledere i diritti della persona", sottolineando l'impegno dell'Autorità nel reprimere gli abusi e salvaguardare gli utilizzi legittimi.

L'On. Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, ha evidenziato l'intervento del governo con un Decreto legislativo che include misure per la tutela del copyright, la difesa del diritto d'autore e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato di DeepFake. Stefano Previti, Managing Partner dello Studio Previti, ha sottolineato l'importanza della partnership con Ipsos nel fornire un'analisi approfondita del fenomeno e proporre soluzioni concrete alle sfide poste dall'AI e dai DeepFake.