Manghi (Cisco): trasformare gli uffici per la collaborazione, per i partner e per la comunità

I nuovi uffici di Milano sono spazi intelligenti, tecnologie immersive e AI al servizio delle persone

L'occasione dell'apertura dei nuovi uffici di Cisco a Milano, in Piazza Gae Aulenti, ci ha offerto l'opportinità di incontrare Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato di Cisco Italia. L'idea era quella di fare un'intervista che parlasse di tecnologia e innovazione, ma in realtà è emerso un forte legame con il presente e con i problemi di tutti i giorni che le aziende, con un livello di maturità tecnologica differente, vivono quotidianamente.







Ci può raccontare di più su questa iniziativa e sul perché avete scelto Milano?



Milano è un luogo iconico, cuore pulsante dell'innovazione in Italia. Non a caso, la nostra nuova sede sorge proprio qui, nell'innovation district, a pochi passi dalle sedi italiane di altre grandi aziende tecnologiche internazionali. Volevamo uno spazio che riflettesse la nostra visione del futuro del lavoro, un futuro ibrido, flessibile e incentrato sulle persone. La pandemia ha accelerato lo Smartworking, ma crediamo fortemente nell'importanza della presenza fisica per costruire relazioni solide, coltivare un senso di appartenenza all'azienda e stimolare la creatività e l'innovazione.



Questo spazio rappresenta la perfetta fusione tra mondo digitale e fisico, offrendo ai nostri collaboratori la flessibilità di lavorare da remoto con tecnologie immersive e, allo stesso tempo, godere di un ambiente di lavoro accogliente, stimolante e progettato per favorire il benessere.







Quali sono le tecnologie innovative che avete integrato in questo nuovo spazio e come queste migliorano l'esperienza dei dipendenti?



Abbiamo investito in una serie di tecnologie all'avanguardia per creare un ambiente di lavoro davvero "smart" e sostenibile. Ad esempio, sensori intelligenti sono integrati in tutti gli ambienti e lavorano in sinergia con il nostro sistema di gestione degli edifici basato su cloud, Cisco Spaces, e la suite Meraki. Questi sensori monitorano costantemente la temperatura, l'umidità, la qualità dell'aria e persino il numero di persone presenti in una stanza. I dati raccolti vengono utilizzati per regolare automaticamente l'illuminazione, la climatizzazione e altri parametri ambientali, garantendo il massimo comfort per i dipendenti e ottimizzando il consumo energetico.



Ma la tecnologia non si limita al comfort ambientale. Le sale riunioni sono dotate di sistemi video avanzati con funzionalità Cinematic Meetings, che offrono un'esperienza immersiva anche a chi partecipa da remoto, abbattendo le distanze geografiche e favorendo una collaborazione più naturale e coinvolgente. Immaginate una videoconferenza in cui la telecamera inquadra automaticamente chi sta parlando, come se fosse una regia cinematografica! Questo è possibile grazie all'intelligenza artificiale che riconosce la direzione della voce e la postura dei partecipanti.







Parliamo dell'approccio di Cisco al lavoro ibrido. Quali sono i vantaggi di questo modello e come Cisco si posiziona in questo scenario?



Il lavoro ibrido è una realtà ormai consolidata e destinata a crescere. In Cisco, lo pratichiamo da 30 anni e continuiamo a perfezionarlo grazie all'innovazione tecnologica e organizzativa. La chiave è trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e presenza, sfruttando al meglio le tecnologie per garantire un'esperienza di lavoro ottimale, sia in ufficio che da remoto.



Non si tratta solo di fornire i giusti strumenti digitali, ma di ripensare l'ufficio come un luogo di incontro, collaborazione e socializzazione, dove le persone scelgono di tornare perché offre qualcosa di più rispetto al lavoro da casa. L'ufficio diventa un luogo attrattivo per i dipendenti, compresi i più giovani, abituati a modalità di lavoro flessibili, e per i clienti, a vantaggio di un lavoro più produttivo, sostenibile e soddisfacente per tutti.







In che modo l'intelligenza artificiale si inserisce in questa visione e quali sono le altre tecnologie chiave su cui Cisco sta investendo?



L'AI è molto più di una semplice tecnologia per noi, è un elemento fondamentale della nostra strategia. Crediamo fermamente nel suo potenziale di trasformare il mondo del lavoro e della società in meglio, ma siamo consapevoli anche delle sfide che questa tecnologia comporta. Per questo motivo, aderiamo a rigorosi principi etici per l'AI, come quelli delineati nel nostro Framework per l'AI responsabile e nella Rome Call for AI Ethics, un'iniziativa vaticana che coinvolge diverse religioni e aziende tecnologiche internazionali.

Non dobbiamo aver paura dell'AI, ma imparare a governarla per farne uno strumento di collaborazione che migliori le competenze dei professionisti e porti benefici concreti a tutti i livelli. In pratica, l'AI può aiutarci ad automatizzare compiti ripetitivi, a prendere decisioni più informate grazie all'analisi dei dati e a creare esperienze più personalizzate e coinvolgenti. Oltre all'AI, stiamo investendo molto nella sicurezza informatica, nei data center ottimizzati per l'AI e nelle reti sempre più intelligenti grazie alla capacità di analisi predittiva. Un esempio concreto è la nostra partnership con Nvidia per potenziare le applicazioni di AI nei data center, rendendole più veloci ed efficienti.







Il rapporto tra tecnologia e uomo, un tema molto dibattuto, è positivo?



Sono fermamente convinto che sia estremamente positivo. L'importante è governarlo. Non dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale se riusciamo a renderla collaborativa e a far sì che migliori le competenze dei professionisti. Ne beneficiano tutti: persone, economia, imprese e società.









Se pensiamo al futuro del lavoro, qual è il ruolo di Cisco?



Stiamo vivendo una nuova era del lavoro, un'era ibrida, flessibile e sempre più connessa. Le aziende che sapranno adattarsi a questo cambiamento, abbracciando le nuove tecnologie e ripensando gli spazi e le modalità di lavoro, saranno quelle che avranno successo nel lungo periodo. Cisco è in prima linea per guidare questa trasformazione, offrendo tecnologie innovative che consentono alle persone di lavorare in modo più intelligente, collaborativo e sostenibile, ovunque si trovino. Il futuro del lavoro è ibrido, intelligente e incentrato sulle persone, e noi siamo entusiasti di farne parte.