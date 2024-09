02/10/2024 sport

Sport e territorio: nasce la Sport Valley tra Montebelluna e Cortina

Berton (Confindustria Belluno Dolomiti): dimostrato che gli obiettivi audaci possono diventare realtà

La prima edizione dello Sport Business Forum ha segnato un importante passo verso la creazione di una Sport Valley nell'asse che collega Montebelluna, Longarone, Belluno e Cortina. Con oltre 8.000 visitatori, l'evento ha catalizzato l'attenzione su questo territorio, evidenziando il suo potenziale come hub per l'industria sportiva e l'innovazione.Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell'iniziativa: "Non posso che esprimere grande soddisfazione per il successo della prima edizione di Sport Business Forum - non solo per i numeri sorprendentemente positivi, ma soprattutto per l'atmosfera e lo spirito che abbiamo respirato in tutte le tappe e in particolare a Belluno."



Il forum ha affrontato temi cruciali come l'impatto della sport economy, le nuove tendenze nel settore, le ricadute territoriali delle grandi manifestazioni sportive e il turismo sportivo. Un focus particolare è stato dedicato alla legacy dei Giochi Invernali 2026, con Francesco Calzavara, assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione Veneto, che ha sottolineato l'importanza di una programmazione di eventi sportivi di rilievo post-olimpici.